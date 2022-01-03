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BREAKING NEWS - WE THE PEOPLE - BARBADOS NOW KNOWS THE MRNA SHOT IS A GOF BIO-WEAPON AND HE COMES WITH THE RECEIPTS -BOOM! - BAD PHARMA BOYS WHAT YA GONA DO WHEN THEY COME FOR YOU?
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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84 views • January 03, 2022
PROFESSOR CORBIN EXPLINS IN DETAIL THAT THIS IS WAS AND WILL ALWAYS BE A MAN MADE GOF SPIKED AND PATENTED BIO-WEAPON - THE ONES THAT MADE THE SHOT HAVE ALL BREACHED INTERNATIONAL LAW ON BIO-WEAPONS SIGNED IN THE TREATIES! - ITS GENOCIDE WHICH EVER WAY YOU LOOK AT IT - N CAROLINA CHAPEL HILL USA - DAZSAK ECO ALLIANCE UK/EU - CCP CHINA WUHAN - THEN DISPERSED UPON US ALL - EVIL AND WICKED ACTS AGAINST WE THE PEOPLE! - JUSTICE IS COMING! FOR THE LIARS PUSHERS AND COLLABORATORS IN " MASS GLOBAL GENOCIDE " WATCH THE RATS RUN AND DOUBLE BACK IN THE NEXT FEW WEEKS - IT WILL MAKE YOU SICK! THEY KNOW THE GIG IS UP! ITS ABOUT DAMAGE CONTROL NOW FOR THEM BUT THEY CAN NOT STOP WHAT IS COMING! KILLERS GO TO THE GALLOWS!
ALL BIG BRANDS -THEY HAVE POISONED THE FOOD AND DRINKS SUPPLY WITH GRAPHENE - https://www.brighteon.com/a4674ebb-d743-4feb-ba65-6745bb921473 COKE - FRENCH WINE - FRESH ORANGE - GMO BILL GATES FOOD INVESTED IN FOOD PRODUCTION AND FAKE MEATS WHILE THEY KILL THE ANIMALS FOR NO REASON! FOR A FAKE RESET!
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