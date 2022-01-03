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BREAKING NEWS - WE THE PEOPLE - BARBADOS NOW KNOWS THE MRNA SHOT IS A GOF BIO-WEAPON AND HE COMES WITH THE RECEIPTS -BOOM! - BAD PHARMA BOYS WHAT YA GONA DO WHEN THEY COME FOR YOU?
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84 views • January 03, 2022
PROFESSOR CORBIN EXPLINS IN DETAIL THAT THIS IS WAS AND WILL ALWAYS BE A MAN MADE GOF SPIKED AND PATENTED BIO-WEAPON - THE ONES THAT MADE THE SHOT HAVE ALL BREACHED INTERNATIONAL LAW ON BIO-WEAPONS SIGNED IN THE TREATIES! - ITS GENOCIDE WHICH EVER WAY YOU LOOK AT IT - N CAROLINA CHAPEL HILL USA - DAZSAK ECO ALLIANCE UK/EU - CCP CHINA WUHAN - THEN DISPERSED UPON US ALL - EVIL AND WICKED ACTS AGAINST WE THE PEOPLE! - JUSTICE IS COMING! FOR THE LIARS PUSHERS AND COLLABORATORS IN " MASS GLOBAL GENOCIDE " WATCH THE RATS RUN AND DOUBLE BACK IN THE NEXT FEW WEEKS - IT WILL MAKE YOU SICK! THEY KNOW THE GIG IS UP! ITS ABOUT DAMAGE CONTROL NOW FOR THEM BUT THEY CAN NOT STOP WHAT IS COMING! KILLERS GO TO THE GALLOWS!
ALL BIG BRANDS -THEY HAVE POISONED THE FOOD AND DRINKS SUPPLY WITH GRAPHENE - https://www.brighteon.com/a4674ebb-d743-4feb-ba65-6745bb921473 COKE - FRENCH WINE - FRESH ORANGE - GMO BILL GATES FOOD INVESTED IN FOOD PRODUCTION AND FAKE MEATS WHILE THEY KILL THE ANIMALS FOR NO REASON! FOR A FAKE RESET!
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MILKA CHOCOLATE IS MAGNETIC AND FULL OF GRAPHENE - https://www.brighteon.com/1fe18404-2df2-409c-bdf9-35044245e846
DR. RICHARD M FLEMING SCIENTIFICALLY EXPLAINS HOW COVID-19 IS A BIO-WEAPON - https://www.brighteon.com/44ebb7e4-bfad-4139-8a6d-1205792f3c55
5G TOWERS COME CRASHING DOWN - https://www.brighteon.com/bbad3b8b-922a-4536-8736-501ecf3d0310
Bioweapon Contracts Exposed: Pfizer Making Billions Off EU Tyrannical Mandates - https://www.brighteon.com/c977275f-2d33-4626-b69c-ad14352676dd
2017 DEAGEL WEBSITE ESTIMATING DEPOPULATION FOR COUNTRIES BY 2025 - https://www.bitchute.com/video/TD1ixnzehyEu/
SAFE AND EFFECTIVE BORRIS!??? = https://www.bitchute.com/video/2q8LnYbzdRLD/
GRAPHENE NANO BOTS IN THE VAXX - https://www.brighteon.com/bf7c0ce8-2bed-4bdd-9d0b-68dcab21b6ea
Patterns of Deployment of TOXIC COVID “VACCINE” BATCHES - https://www.brighteon.com/ae26e2f3-219c-407d-9c66-86bec77bb986
SUDDEN VACCINE DEATH SYNDROME EXPLAINED. - https://www.brighteon.com/d7abf501-a13d-4949-95a2-a808ba9efe26
OMICRON! - YOU NEED TO SEE THIS! -TIME TO STEP BACK INTO RE-ALITY - https://www.brighteon.com/6c533949-4cab-4447-ba50-2aa43d4532ae
SMOKEN GUN TIME! https://www.brighteon.com/6aadc631-0e2c-45f9-adfa-ea26f20d867d
FALL OF THE CABAL VOL 19 - https://www.bitchute.com/video/HZGUXb4oZuV8/
TO INFINITY AND BEOND! - DER! - https://www.brighteon.com/388a5a09-9757-4dec-b07e-69a3403b1bf4
URGENT DR. PETER MCCULLOUGH CALLS FOR IMMEDIATE VAXX HALT - https://www.brighteon.com/fd150a2e-e057-44c2-8b95-5dc792495ce7
5G CLOTS FOR THE VAXXED - https://www.brighteon.com/c891bcba-b78c-4a8c-8b14-4d197496adcc
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5G RADIATION IS BEING PASSED OFF AS CORONA VIRUS! ITS A DE-POP PROGRAM - END 5G NOW! AND SHOP THE SHOT!
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SAFE AND EFFECTIVE.. BOY, 13, DIES AFTER SECOND COVID-19 VACCINE SHOT - https://www.bitchute.com/video/oOmtpvhs17mN/
FOLLOW YOUR SENSES! - HRR - https://www.brighteon.com/70fa8a23-14ea-47b0-8d97-b5e0e62daf83
ANOTHER ONE! - STAR BASKET BALL PLAYER BIT THE DUST - 5G VAXXED WIPEOUT! https://www.brighteon.com/2af10241-1de3-44dc-a570-039426433000
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