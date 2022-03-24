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Η ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΝΤΡΟΜΠΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΗ ‟ΑΓΙΑ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΑΚΡΙΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ.
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24 views • March 24, 2022
Η ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΟΥΦΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΝΤΡΟΜΠΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΗ ‟ΑΓΙΑ” ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΑΚΡΙΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ https://rumble.com/vycfon-antichrist-propaganda-from-attikanea.info.html , https://ugetube.com/watch/EA3BOjO1dRTN5yo . ΠΗΓΕΣ: https://postimg.cc/t1k1wZkG , https://attikanea.info/Τί-σάς-έχω-σήμερα , https://rumble.com/vuljns-51393736.html .
ΕΔΩ http://www.freevolition.gr ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΩ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΤΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΣΟ ΖΩ. ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΑΝΤΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ https://rumble.com/vy9k21-antichrist-dr-yuval-noah-harari-on-hacking-humans.html . Γιατί ενοχλητική προπαγάνδα είναι τα αντίχριστα αργυρώνητα ψεύδη (τους) και όχι η ομολογία της αληθινής Ορθόδοξης Πίστης μας https://rumble.com/vy5mhx-christ-save-all-us.html για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και μάλιστα στην ορθόδοξη Ελλάδα μας. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΠΡΩΤΑ... ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ. ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ. "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ https://rumble.com/vx6dxl-free-cyprus-now-2022-before-ukraine.html , ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ.
ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΨΕΥΤΟΒΟΛΕΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/270d13a0-5232-41b6-9ba0-4cf6f4e2d8a6 , https://ugetube.com/watch/zZve7fEzsjzYrZD , https://rumble.com/vvett4-52759912.html (ΒΙΝΤΕΟ).
ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΗΘΟΣ! «Καλλιόπη Σουφλή: Βρες καμιά π..... να ξελαμπικάρεις» ΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ EMAIL ΕΝΩ ΑΠΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ https://attikanea.info/φόβος-ο-αφέντης-της-ζωής-μας/#comment-70519 ΜΕ ΑΓΩΓΗ. ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΕΙ; https://www.brighteon.com/29554060-6bb8-4421-88f0-8df709c291ab (ΒΙΝΤΕΟ), https://ugetube.com/watch/FBuizkdsfq6LwAr , https://rumble.com/vy7eu3-attikanea.info-have-mad-antichrist-hate.html .
ΕΔΩ http://www.freevolition.gr ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΩ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΤΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΣΟ ΖΩ. ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΠΑΝΤΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ https://rumble.com/vy9k21-antichrist-dr-yuval-noah-harari-on-hacking-humans.html . Γιατί ενοχλητική προπαγάνδα είναι τα αντίχριστα αργυρώνητα ψεύδη (τους) και όχι η ομολογία της αληθινής Ορθόδοξης Πίστης μας https://rumble.com/vy5mhx-christ-save-all-us.html για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και μάλιστα στην ορθόδοξη Ελλάδα μας. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΠΡΩΤΑ... ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ. ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ. "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)".
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ https://rumble.com/vx6dxl-free-cyprus-now-2022-before-ukraine.html , ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43ef-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe .
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)». ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΑΝ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΑΘΑΝΑΤΟΥ.
ΑΣ ΜΗΝ ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΨΕΥΤΟΒΟΛΕΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ https://www.brighteon.com/270d13a0-5232-41b6-9ba0-4cf6f4e2d8a6 , https://ugetube.com/watch/zZve7fEzsjzYrZD , https://rumble.com/vvett4-52759912.html (ΒΙΝΤΕΟ).
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