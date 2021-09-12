© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
«Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ. 3». «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΛΠ.): ΝΟΜΟΣ 3418, ΑΡΘΡΟ 12». ΑΣ ΤΑ ΜΑΘΟΥΜΕ!
Follow
0
Share
Report
30 views • September 12, 2021
«Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ: ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ. 3». «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ, ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ, ΚΛΠ.): ΝΟΜΟΣ 3418, ΑΡΘΡΟ 12». ΑΣ ΤΑ ΜΑΘΟΥΜΕ! 2 ΣΕΙΡΕΣ ΕΙΝΑΙ! ΑΣ ΤΑ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://ugetube.com/watch/TLfDJ3zRkpP2qIy , https://rumble.com/vmfcbx--5-.-3..html .
«ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005 , Άρθρο 12, παράγραφος 1: Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΚΑΙ «Άρθρο 1, παράγραφος 1: Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου» (ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΛΠ.) http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V .
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf .
BIDENKILLER: THOUSANDS DIED AND MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/2c22da8e-4244-46c1-9c7a-6479b65870c7 , https://ugetube.com/watch/kpx5feGsYDZXQ53 , https://rumble.com/vmcuaj-bidenkiller-thousands-died-and-millions-injured-from-covid-vaccines.-.html . SOURCES, ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/ , https://healthimpactnews.com/2021/cdc-teens-injected-with-covid-shots-have-7-5-x-more-deaths-15-x-more-disabilities-44-x-more-hospitalizations-than-all-fda-approved-vaccines-in-2021/ , https://healthimpactnews.com/2021/over-32000-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines-according-to-official-media-report/ . 11-9-2021. (USA 9/11/2021).
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , https://www.brighteon.com/5ea2d54f-6a60-4e7b-8799-9cadfdd7200d , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html .
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/0584c142-a507-47c9-a74a-361ddd7168f2 , https://ugetube.com/watch/IKgXAkYBmA7yERl , https://rumble.com/vm0vjw--.-.html .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
«ΝΟΜΟΣ 3418, ΦΕΚ Α 287, 2005 , Άρθρο 12, παράγραφος 1: Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». ΚΑΙ «Άρθρο 1, παράγραφος 1: Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου» (ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΛΠ.) http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL87e_1TwhCA6l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuShNcuKhBiRFLkjKDF2ovfg3HT3E7t8pK1PiSVF8gO4V .
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf .
BIDENKILLER: THOUSANDS DIED AND MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/2c22da8e-4244-46c1-9c7a-6479b65870c7 , https://ugetube.com/watch/kpx5feGsYDZXQ53 , https://rumble.com/vmcuaj-bidenkiller-thousands-died-and-millions-injured-from-covid-vaccines.-.html . SOURCES, ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/ , https://healthimpactnews.com/2021/cdc-teens-injected-with-covid-shots-have-7-5-x-more-deaths-15-x-more-disabilities-44-x-more-hospitalizations-than-all-fda-approved-vaccines-in-2021/ , https://healthimpactnews.com/2021/over-32000-people-dead-in-brazil-following-covid-19-vaccines-according-to-official-media-report/ . 11-9-2021. (USA 9/11/2021).
ΚΑΤΩ Η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&;GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , https://www.brighteon.com/5ea2d54f-6a60-4e7b-8799-9cadfdd7200d , https://ugetube.com/watch/f4MudYJdckL3VOM , https://rumble.com/vm7h1b-37300223.html .
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ. ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ https://www.brighteon.com/0584c142-a507-47c9-a74a-361ddd7168f2 , https://ugetube.com/watch/IKgXAkYBmA7yERl , https://rumble.com/vm0vjw--.-.html .
30,000 DEAD, 2 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 30.000 ΝΕΚΡΟΙ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://www.brighteon.com/3b2473b8-c0ac-4f5d-931c-69193b015bf1 , https://ugetube.com/watch/s7VkWRAIPxbLPHa , https://rumble.com/vkcatv-30000-dead-2-million-injured-from-covid-vaccines.-30.000-.html . ΠΗΓΕΣ-SOURCES: https://healthimpactnews.com/2021/18928-dead-1-8-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots , http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES).
ΜΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.