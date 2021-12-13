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155) Saúde grafenada - alegado controlo do Electrosmog
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
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14 views • December 13, 2021
Créditos a LA QUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/ | December 13, 2021 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 208: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA208-:4

Parasitismo tecnológico:
(2018) | Nanocomposite Graphene based Tunable Absorber for Combating Electromagnetic Pollution: https://www.researchgate.net/publication/337762251_Nanocomposite_Graphene_based_Tunable_Absorber_for_Combating_Electromagnetic_Pollution

161) CORONA: sistema de coordenação e roteamento para nano-redes: https://www.brighteon.com/06e20741-bb47-41b1-9569-02ea0a9435a7
2015 | CORONA: Um sistema de Coordenação e Roteamento para
Nano-redes | CORONA: A Coordinate and Routing system for
Nanonetworks: https://www.semanticscholar.org/paper/CORONA%3A-A-Coordinate-and-Routing-system-for-Tsioliaridou-Liaskos/1c6936f4a32d53d76eb3689c5754742f8df26a52
PDF: https://projects.ics.forth.gr/_publications/CORONA2015.pdf | http://users.ics.forth.gr/~cliaskos/files/cnf/NANOCOM15.pdf
2015 | CORONA: Um sistema de Coordenação e Roteamento para
Nanonetworks | CORONA: A Coordinate and Routing system for
Nanonetworks: https://www.semanticscholar.org/paper/CORONA%3A-A-Coordinate-and-Routing-system-for-Tsioliaridou-Liaskos/1c6936f4a32d53d76eb3689c5754742f8df26a52
PDF: https://projects.ics.forth.gr/_publications/CORONA2015.pdf | http://users.ics.forth.gr/~cliaskos/files/cnf/NANOCOM15.pdf
154) Obsoletismo do paradigma médico como ferramenta de engenharia social: https://www.brighteon.com/8b45209f-ca14-4ac7-b75d-69ef0709a486

As "vagas" são criadas com radiação não ionizante e desencadeiam a Síndrome da Radiação Aguda (ARS), crise aguda de electrosmog, normalizado como COVID:
141) ELECTROSMOG - electro-pandemia (prova): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/103e0f7b-f163-4650-a016-071ff258b7be
143) ELECTROSMOG - electro-pandemia (actualização): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/397a7720-6d59-4a0b-9d1e-7dafed6600c0
150) Sintomas das Vagas (síndrome irradiação aguda): https://www.brighteon.com/09fdde18-1d09-4525-ac22-e5ae76c84e6f
144) Campos electromagnéticos 900MHz e a toxicidade de nanopartículas (Estudo - 2018): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/92627e34-91c2-432d-b233-6b9a58f164db
152) Rede Telecom Intracorporal - parasitismo tecnológico: https://www.brighteon.com/96415de9-8803-4b3c-b098-62d7cfb76613
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62


MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emf5gehselectrosmogmicroondassintomasimunidadegenocidioparasitismografenomagnetismoengenharia socialcobaia
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