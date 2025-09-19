Lo que Nadie te Dice - Parte 1/3 Entrevista19-09-25

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Lo que Nadie te Dice:
Entrevista 19-09-25 Parte 1
Radio Autentica SL Online
www.radioautenticaonline.com.ar
Conduce:
María Eva Díaz.
Invitado especial:
Santiago Caviglia, Consultor especialista en estrategias, conductas humanas, religiones comparadas, misticismo y procesos de anti corrupción.
Temas:
Presentación del decodificado mensaje místico que Jesús ocultó en el Nuevo Testamento.
Dejemos de amar lo que debemos aborrecer. Comencemos a aborrecer lo que indebidamente amamos.
Nos encontramos en el apocalíptico final de los tiempos.
Nuestros actuales hipócritas escribas y fariseos de nuestro caótico presente.
Errores, mentiras y corrupción en el activismo anti agendas globalistas supra nacionales.
Corrijamos y aprendamos de nuestros dolorosos y amargos errores.
