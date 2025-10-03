BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Declaraciones Dr Gaston Cornu Labat sobre trabajo Diblasi y cia y coyuntura actual
Gaston Cornu
Gaston Cornu
9 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • 1 day ago

Desnuda y cruda realidad de "los heroes anti agendas globalistas" que el activismo hoy aplaude. ¿Hacia donde marchamos con este fanatismo ciego que nos lleva a hacer la vista gorda frente a ficciones y falsedades, a aplaudir circos y apariencias para mantener un semblante de lucha por una noble causa, y a, mientras tanto, ignorar los hechos y su efectiva realidad que nos permitiría, de forma eficiente y contundente, dar buen cause a esta lucha por nuestra libertad, seguridad y dignidad? ¿Por qué nuestros grandes popes del activismo científico no tienen en cuenta que nos están enfermando y mermando, precisamente, con estrategias multifactoriales desde grafeno, nanotecnología y material genético hasta irradiación por satélite y ondas escalares?

Nosotros, como colectivo, ¿somos dignos de esta ansiada libertad en un entorno social de respeto y bienestar? ¿O, acaso nos merecemos el control, abuso, explotación, destrucción y exterminio que estas agendas globalistas están imponiendo e impartiendo sobre el colectivo humano ya que seguimos en completa sintonía con la farsa, la apariencia, el cortoplacismo, la conveniencia, el qué dirán, los "clubes de amigos", la cobardía, y el prevalecer nuestra aparente comodidad por sobre lo que es simplemente necesario hacer para ser coherentes con lo que decimos que queremos alcanzar?

Idolatramos fanáticamente cartones pintados como la Biotecnóloga Lorena Diblasi que distorcionan, difaman, generan campañas de propaganda promoviendo peligrosas y fanáticas tendencias, perpetúan el conflicto, la división, las narrativas falsas o incompletas por estar basadas en verdades a medias, mientras ignoramos y nos evadimos del confrontar nuestra cruda realidad y los sobrados elementos que nos permiten, hoy, ser contundentes y decisivos en traer esta lucha a buen puerto y fin. 

Vivimos en una ficción aceptada y la misma tiene un precio del cual no paramos de quejarnos y, sin embargo, seguimos mayormente negándonos en nuestro accionar a ser coherentes y consecuentes con aquello de lo que nos quejamos. Nos sobran verdades por demás contundentes para ponerle fin a estas nefastas agendas globalistas las cuales existen por que nosotros mismos hemos creado las condiciones para su germinación, crecimiento y prevalencia. ¿Por que nos seguimos negando a confrontar la realidad por lo que es y, en su lugar, elegimos fanatizarnos con narrativas fraudulentas que nos llevan cada vez más cerca del precipicio? ¿Cuánto más bajo hemos de caer? 

Keywords
adnfraudeagendaspandemiafernandezcienciatoxicosfarsacircoarngrafenocientificoficcionglobalistassimulacionvacunas covidpseudovacunasdiblasisangorrinnonisquimicoselementosilusionevasion idolatria
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy