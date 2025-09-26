BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Lo que Nadie te Dice - Parte 2/3 Entrevista 26-09-25
NoLesTenemosMiedo
NoLesTenemosMiedo
Lo que Nadie te Dice   Entrevista 26-09-25    Parte 2


Radio Autentica SL Online

www.radioautenticaonline.com.ar


Conduce:

María Eva Díaz.


Invitado especial:

Santiago Caviglia, Consultor especialista en estrategias, conductas humanas, religiones comparadas, misticismo y procesos de anti corrupción.


Temas:

Presentación del decodificado mensaje místico que Jesús ocultó en el Nuevo Testamento.

Dejemos de amar lo que debemos aborrecer. Comencemos a aborrecer lo que indebidamente amamos.

Nos encontramos en el apocalíptico final de los tiempos.

Nuestros actuales hipócritas escribas y fariseos de nuestro caótico presente.

Errores, mentiras y corrupción en el activismo anti agendas globalistas supra nacionales.

Corrijamos y aprendamos de nuestros dolorosos y amargos errores.


Parte 1(19-9-25):

https://www.brighteon.com/ddbc9d5c-5798-47ab-8383-dfcc84b8fa27

 

 

Parte 3 (3-10-25):

https://www.brighteon.com/1a0104fb-f2ce-4cb9-92e6-8476a70860e4













jesusreligionbibliacanonpersonapsicologiamisticismometafisicafisica cuanticarenacerhipocreciahipocritamensaje misticorevelacionmensaje reveladonuevo testamentoresurreccion de los muertoscarga la cruzbautismopersonalidad
