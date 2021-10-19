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ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021) ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ
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85 views • October 19, 2021
ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021) ΕΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo , https://rumble.com/vnx80t--666-.html . ΚΑΝΕΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΤΣΙΠΑΚΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΖΩA ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΛΕΕΙ Ο ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ-2021, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ) https://www.brighteon.com/5c17711b-2747-40d9-a139-3f0273d7ac99 , https://ugetube.com/watch/VD5ju9TR27qHn8Z , https://rumble.com/vnus6l--a-2021.html . ΠΗΓΕΣ: Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ https://www.facebook.com/100005028553142/videos/186148276999948 ....
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.ertflix.gr/synenteyxeis/sta-akra/sta-akra-kyriakos-pierrakakis-theofanis-tasis/ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ.... ἀπό τήν ἐκπομπή «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» τῆς κ. Βίκυ Φλέσσα στόν τηλεοπτικό δίαυλο τῆς ΕΡΤ (Νοέμβριος 2020), μέ τίτλο: «Θαυμαστός καινούργιος κόσμος» καί καλεσμένους τόν Ὑπουργό Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη καί τόν Λέκτορα Σύγχρονης Φιλοσοφίας κ. Θεοφάνη Τάτση.
STOP THE NEW CRIMES AGAINST HUMANITY WITH COVID VACCINES OF DEATH. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜBΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/78435301-d5ba-4901-bf3c-b36e30129bf5 , https://ugetube.com/watch/4mI9BuvFxlu9dUy , https://rumble.com/vnppel-stop-the-new-crimes-against-humanity-with-covid-vaccines-of-death..html .
GLOBAL GENOCIDE OF ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH 42,000 DEAD AND 3.2 MILLIONS OF INJURED FROM COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EU. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ 42.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 3,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. 10/14/2021 , 14/10/2021. SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/26041-deaths-2448362-injuries-following-covid-shots-in-european-unions-database-as-slovenia-suspends-jj-shot-after-death-of-20-year-old-student .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΤΣΙΠΑΚΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΖΩA ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΛΕΕΙ Ο ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ-2021, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ) https://www.brighteon.com/5c17711b-2747-40d9-a139-3f0273d7ac99 , https://ugetube.com/watch/VD5ju9TR27qHn8Z , https://rumble.com/vnus6l--a-2021.html . ΠΗΓΕΣ: Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ https://www.facebook.com/100005028553142/videos/186148276999948 ....
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.ertflix.gr/synenteyxeis/sta-akra/sta-akra-kyriakos-pierrakakis-theofanis-tasis/ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ.... ἀπό τήν ἐκπομπή «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» τῆς κ. Βίκυ Φλέσσα στόν τηλεοπτικό δίαυλο τῆς ΕΡΤ (Νοέμβριος 2020), μέ τίτλο: «Θαυμαστός καινούργιος κόσμος» καί καλεσμένους τόν Ὑπουργό Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη καί τόν Λέκτορα Σύγχρονης Φιλοσοφίας κ. Θεοφάνη Τάτση.
STOP THE NEW CRIMES AGAINST HUMANITY WITH COVID VACCINES OF DEATH. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜBΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/78435301-d5ba-4901-bf3c-b36e30129bf5 , https://ugetube.com/watch/4mI9BuvFxlu9dUy , https://rumble.com/vnppel-stop-the-new-crimes-against-humanity-with-covid-vaccines-of-death..html .
GLOBAL GENOCIDE OF ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH 42,000 DEAD AND 3.2 MILLIONS OF INJURED FROM COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EU. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ 42.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 3,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. 10/14/2021 , 14/10/2021. SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/26041-deaths-2448362-injuries-following-covid-shots-in-european-unions-database-as-slovenia-suspends-jj-shot-after-death-of-20-year-old-student .
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