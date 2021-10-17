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ΤΣΙΠΑΚΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΖΩA ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΛΕΕΙ Ο ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ-2021, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ).
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68 views • October 17, 2021
ΤΣΙΠΑΚΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ ΖΩA ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΛΕΕΙ Ο ΨΥΧΑΣΘΕΝΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ-2021, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ) https://ugetube.com/watch/VD5ju9TR27qHn8Z , https://rumble.com/vnus6l--a-2021.html . ΠΗΓΕΣ: Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ https://www.facebook.com/100005028553142/videos/186148276999948 ....
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.ertflix.gr/synenteyxeis/sta-akra/sta-akra-kyriakos-pierrakakis-theofanis-tasis/ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ.... ἀπό τήν ἐκπομπή «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» τῆς κ. Βίκυ Φλέσσα στόν τηλεοπτικό δίαυλο τῆς ΕΡΤ (Νοέμβριος 2020), μέ τίτλο: «Θαυμαστός καινούργιος κόσμος» καί καλεσμένους τόν Ὑπουργό Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη καί τόν Λέκτορα Σύγχρονης Φιλοσοφίας κ. Θεοφάνη Τάτση.
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.ertflix.gr/synenteyxeis/sta-akra/sta-akra-kyriakos-pierrakakis-theofanis-tasis/ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ.... ἀπό τήν ἐκπομπή «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» τῆς κ. Βίκυ Φλέσσα στόν τηλεοπτικό δίαυλο τῆς ΕΡΤ (Νοέμβριος 2020), μέ τίτλο: «Θαυμαστός καινούργιος κόσμος» καί καλεσμένους τόν Ὑπουργό Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη καί τόν Λέκτορα Σύγχρονης Φιλοσοφίας κ. Θεοφάνη Τάτση.
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