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STOP THE NEW CRIMES AGAINST HUMANITY WITH COVID VACCINES OF DEATH. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜBΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
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71 views • October 13, 2021
STOP THE NEW CRIMES AGAINST HUMANITY WITH COVID VACCINES OF DEATH. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜBΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ https://ugetube.com/watch/4mI9BuvFxlu9dUy , https://rumble.com/vnppel-stop-the-new-crimes-against-humanity-with-covid-vaccines-of-death..html .
GLOBAL GENOCIDE OF ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH 42,000 DEAD AND 3.2 MILLIONS OF INJURED FROM COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EU. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ 42.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 3,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. 10/14/2021 , 14/10/2021. SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/26041-deaths-2448362-injuries-following-covid-shots-in-european-unions-database-as-slovenia-suspends-jj-shot-after-death-of-20-year-old-student .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
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GLOBAL GENOCIDE OF ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH 42,000 DEAD AND 3.2 MILLIONS OF INJURED FROM COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EU. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ 42.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ 3,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. 10/14/2021 , 14/10/2021. SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/26041-deaths-2448362-injuries-following-covid-shots-in-european-unions-database-as-slovenia-suspends-jj-shot-after-death-of-20-year-old-student .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
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