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ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ. ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ.
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20 views • February 21, 2022
ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ. ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ https://ugetube.com/watch/W8HrUae3vIvsOkx , https://rumble.com/vvhpir--.-..html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΤ, ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΗΓΗ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΤΟ ΕΙΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://agiooros.org , ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΩΝΩ ΡΙΖΙΚΑ ΣΤΟ ΟΤΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑΤΙ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ‟Ο ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ”, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΝ ΟΡΙΣΕ Η Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΑΝ ΔΟΓΜΑ ΚΟΣΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.
(ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΛΑ, ΟΧΙ ΑΠΛΟΙΚΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ‟ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ” ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΩΝ).
ΒΕΒΑΙΩΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ‟ΑΛΑΘΗΤΟΣ” ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΝ ‟ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΚΑΝΟΝΑ”, ‟ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ”. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΣΕ Ο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ…
ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ…
ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ https://www.brighteon.com/d29aa11e-f530-43b2-8895-6e891b6c560a , https://ugetube.com/watch/hlYK1bO6fUB46Vw , https://rumble.com/vtet7c-49399896.html .
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ-ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/58a69f84-e49d-457b-922a-730c971d325c , https://ugetube.com/watch/SgSCmvAl1lcOjZy , https://rumble.com/vv288r-52172091.html .
ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1902!… ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/8bb2f073-26c3-4790-8d12-c95eaa18db83 , https://ugetube.com/watch/Hc8GzU7JkIcUr3c , https://rumble.com/vuux80--1902.html .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
(ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΛΑ, ΟΧΙ ΑΠΛΟΙΚΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ‟ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΖΗΛΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ” ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΩΝ).
ΒΕΒΑΙΩΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ‟ΑΛΑΘΗΤΟΣ” ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΝ ‟ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΚΑΝΟΝΑ”, ‟ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ”. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΣΕ Ο ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ…
ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ…
ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΤΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ https://www.brighteon.com/d29aa11e-f530-43b2-8895-6e891b6c560a , https://ugetube.com/watch/hlYK1bO6fUB46Vw , https://rumble.com/vtet7c-49399896.html .
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ-ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/58a69f84-e49d-457b-922a-730c971d325c , https://ugetube.com/watch/SgSCmvAl1lcOjZy , https://rumble.com/vv288r-52172091.html .
ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1902!… ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/8bb2f073-26c3-4790-8d12-c95eaa18db83 , https://ugetube.com/watch/Hc8GzU7JkIcUr3c , https://rumble.com/vuux80--1902.html .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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