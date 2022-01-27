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ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ.
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20 views • January 27, 2022
ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ https://ugetube.com/watch/hlYK1bO6fUB46Vw , https://rumble.com/vtet7c-49399896.html .
ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ.
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ "Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς" ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΘΕΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ) ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ "ΠΡΩΤΑ" ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΙΑΙΟ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ...
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΑΙΩΝΙΑ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ) «ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΗΓΕΜΟΝΕΥΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ;;; ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΒΑΡΟ ΖΥΓΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΓΙΝΕΙ ΟΛΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΤΟ 1821...
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΑΝ ΘΕΤΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ) ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΕΣΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΤΗΚΑΝ ΕΧΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΡΚΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΑΙΟΥ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ (Ή ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ. ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣΤΟΣΟ ΑΙΩΝΙΑ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.
ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ «ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» (ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΥΛΙΣΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ, ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ-ΝΑΖΙΣΤΕΣ, ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΕΣ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΕΡΑΡΧΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΑΙΩΝΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ «ΘΝΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ» ΥΣΤΕΡΑ… ΠΩΣ ΘΑ ΓΑΛΟΥΧΗΘΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΝΕΕΣ ΟΡΘΑ;
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΦΩΝΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ.
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ "Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς" ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΘΝΟΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΘΕΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ) ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΟΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ "ΠΡΩΤΑ" ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΗ) ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΙΑΙΟ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΣΦΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ...
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΑΙΩΝΙΑ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ) «ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΗΓΕΜΟΝΕΥΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ;;; ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΒΑΡΟ ΖΥΓΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΓΙΝΕΙ ΟΛΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΤΟ 1821...
ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΑΝ ΘΕΤΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ) ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΕΣΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΑΒΙΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΤΗΚΑΝ ΕΧΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΡΚΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΑΙΟΥ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ (Ή ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΝ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ. ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣΤΟΣΟ ΑΙΩΝΙΑ Η ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.
ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ «ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» (ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΥΛΙΣΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ, ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ-ΝΑΖΙΣΤΕΣ, ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΕΣ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΕΡΑΡΧΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΙΣ ΑΙΩΝΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ «ΘΝΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ» ΥΣΤΕΡΑ… ΠΩΣ ΘΑ ΓΑΛΟΥΧΗΘΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΝΕΕΣ ΟΡΘΑ;
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition .
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