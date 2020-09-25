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Info en Questions #16 - Avec Pierre Barnérias (réalisateur film Hold-Up / Covid19)
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4 views • September 25, 2020
24 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=_bI3UkRB8H4&;pbjreload=101
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Info en Questions #16 - LIVE - avec Pierre Barnérias (réalisateur film Hold-Up / Covid19)
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://fulllifechannel.com/
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative citoyenne, l'appel des soignants belges :
Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=dt7V5lnJ--c
alternatif : https://www.brighteon.com/613ba01f-fe9c-49ce-b79d-9dc0ca00b14d
Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=a7di65CV6Oc
alternatif : https://www.brighteon.com/e5040e6a-0c56-468d-9587-d96babb1f791
Audio Radio Courtoisie : le libre journal des sciences et des techniques du 18 septembre 2020 : La COVID 19, l’escroquerie du siècle ? Fourtillan, Schaller, Rader :
Partie 1 : https://www.brighteon.com/9e3bcd8e-98b3-4ecc-bf8f-5c69ea7a3f9e
Partie 2 : https://www.brighteon.com/821ebd14-cf16-43f8-bbc3-91394aeaf44a
Revue Nexus : https://www.nexus.fr/
Témoignage : « Je n’ai pas accepté le test PCR à l’aéroport et j’étais dans mon droit » - https://www.nexus.fr/actualite/-/test-pcr-aeroport/
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Info en Questions #16 - LIVE - avec Pierre Barnérias (réalisateur film Hold-Up / Covid19)
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://fulllifechannel.com/
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Initiative citoyenne, l'appel des soignants belges :
Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=dt7V5lnJ--c
alternatif : https://www.brighteon.com/613ba01f-fe9c-49ce-b79d-9dc0ca00b14d
Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=a7di65CV6Oc
alternatif : https://www.brighteon.com/e5040e6a-0c56-468d-9587-d96babb1f791
Audio Radio Courtoisie : le libre journal des sciences et des techniques du 18 septembre 2020 : La COVID 19, l’escroquerie du siècle ? Fourtillan, Schaller, Rader :
Partie 1 : https://www.brighteon.com/9e3bcd8e-98b3-4ecc-bf8f-5c69ea7a3f9e
Partie 2 : https://www.brighteon.com/821ebd14-cf16-43f8-bbc3-91394aeaf44a
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