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La COVID 19, l’escroquerie du siècle ? Fourtillan, Schaller, Rader - Audio Radio Courtoisie - Partie 2
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15 views • September 20, 2020
2ème partie du libre journal des sciences et des techniques de Radio Courtoisie du 18 septembre de Paul Deheuvels
Les tests ne servent à rien et ne testent rien !
https://www.radiocourtoisie.fr/2020/09/18/libre-journal-des-sciences-et-techniques-du-18-septembre-2020-la-covid-19-lescroquerie-du-siecle/
Paul Deheuvels reçoit :
Jean-Bernard Fourtillan, professeur de chimie thérapeutique
Serge Rader, pharmacien
Christian Tal Schaller, médecin
Didier Rochard, journaliste
Thème : “La COVID 19, l’escroquerie du siècle ?”
Les tests ne servent à rien et ne testent rien !
https://www.radiocourtoisie.fr/2020/09/18/libre-journal-des-sciences-et-techniques-du-18-septembre-2020-la-covid-19-lescroquerie-du-siecle/
Paul Deheuvels reçoit :
Jean-Bernard Fourtillan, professeur de chimie thérapeutique
Serge Rader, pharmacien
Christian Tal Schaller, médecin
Didier Rochard, journaliste
Thème : “La COVID 19, l’escroquerie du siècle ?”
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