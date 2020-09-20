La COVID 19, l’escroquerie du siècle ? Fourtillan, Schaller, Rader - Audio Radio Courtoisie - Partie 2

15 views • September 20, 2020

2ème partie du libre journal des sciences et des techniques de Radio Courtoisie du 18 septembre de Paul DeheuvelsLes tests ne servent à rien et ne testent rien !Paul Deheuvels reçoit :Jean-Bernard Fourtillan, professeur de chimie thérapeutiqueSerge Rader, pharmacienChristian Tal Schaller, médecinDidier Rochard, journalisteThème : “La COVID 19, l’escroquerie du siècle ?”

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