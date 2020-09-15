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Covid 19: L'appel des soignants belges (partie 2)
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1 view • September 15, 2020
14 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=a7di65CV6Oc
Initiative Citoyenne : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
DANS CE NUMERO 2: les chiffres, la gravité réelle de la maladie et les tests
Signez l'appel des soignants belges sur le Covid, ici: https://www.transparence-coronavirus.be/appel.php
Lien vers la vidéo n°1 de l'appel des soignants (sur leur ras-le bol, l'oubli du système immunitaire et la dramatisation de la maladie, les traitements entravés et le contexte scolaire anxiogène):
https://www.youtube.com/watch?v=qDEil74oZh4
Les sources pour cette vidéo n°2:
Modification des critères de pandémie par l'OMS (en 2009): LALO, C., BOURBOTTE, E., « Grippe H1N1, l’OMS a-t-elle menti ? », 20H TF1, 17 février 2010. https://www.youtube.com/watch?v=GfB--uQA4iU
Nouvelle version de seuil épidémique pour le Covid-19 (0 cas): « Sur quels critères peut-on dire qu'une épidémie est terminée? », La Libre, 4 mai 2020.
https://www.lalibre.be/belgique/societe/sur-quels-criteres-peut-on-dire-qu-une-epidemie-est-terminee-5eafd5737b50a67d2e0d5f1d
Extrait de cet article: "Sur quels critères peut-on dire qu'une épidémie est terminée? À quel moment les modèles prédictifs prévoient-ils la fin de l'épidémie en Belgique ? Pour répondre, les experts se basent sur la définition adoptée par l'OMS. "Pour déclarer qu'une épidémie est terminée, il faut constater l'absence de nouveaux cas cliniques pendant une période qui correspond à deux fois celle d'incubation de la pathologie. Celle-ci va jusqu'à 14 jours dans le cas du Covid-19, donc 28 jours. Il faudrait ne pas avoir de nouveaux cas sur le territoire belge pendant 28 jours pour qu'on puisse déclarer que l'épidémie est terminée. Vu le type de virus auquel nous faisons face, il est peu probable que ce soit le cas dans les semaines et les mois qui viennent. Il va falloir vivre avec l'épidémie pendant plusieurs mois encore."
« Coronavirus : l'OMS prévoit une épidémie "très longue" et une crise "comme on n'en voit qu'une par siècle" », RTBF, 1er août 2020. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-oms-prevoit-une-epidemie-tres-longue-comme-on-en-voit-une-par-siecle?id=10553631
Document du SAGE (comité britannique), ici: https://www.gov.uk/government/publications/options-for-increasing-adherence-to-social-distancing-measures-22-march-2020
Sur la signification et la fiabilité de ces tests:
Jusqu'à 56% de faux négatifs avec les tests PCR (British Medical Journal): « Interpreting a covid-19 test result », BMJ 2020; 369 (Published 12 May 2020) https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1808
NEW YORK TIMES « 90% des tests PCR devraient être négatifs » (VOSTFR), Youtube,6 septembre 2020. https://www.youtube.com/watch?v=zLtbxupxPnY
Pr Jean-François Toussaint, interrogé sur LCI : 'Les tests se retournent contre nous à l'heure actuelle!', Youtube, 11 septembre 2020. https://www.youtube.com/watch?v=zzsAVTIMeAs
Bollekens, P., Montay, J. « Votre test PCR est positif ? Cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes porteur du Covid-19, ni contagieux », RTBF, 7 septembre 2020. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-vous-avez-un-test-pcr-positif-et-vous-ne-l-etes-peut-etre-pas-ou-vous-n-etes-pas-contagieux?id=10578123
« Feu vert pour un test qui permet de distinguer le coronavirus de la grippe», La Libre, 4 septembre 2020. https://www.lalibre.be/planete/sante/feu-vert-aux-etats-unis-a-un-test-pour-distinguer-le-covid-19-de-la-grippe-5f51db149978e2322f6746cb
Articles du Dr Pascal Sacré, anesthésiste, sur la question des tests: https://www.mondialisation.ca/les-tests-talon-dachille-du-chateau-de-cartes-covid-19/5645964
https://www.aimsib.org/2020/08/30/covid-le-pcr-nasal-peut-il-mentir/
Initiative Citoyenne : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
DANS CE NUMERO 2: les chiffres, la gravité réelle de la maladie et les tests
Signez l'appel des soignants belges sur le Covid, ici: https://www.transparence-coronavirus.be/appel.php
Lien vers la vidéo n°1 de l'appel des soignants (sur leur ras-le bol, l'oubli du système immunitaire et la dramatisation de la maladie, les traitements entravés et le contexte scolaire anxiogène):
https://www.youtube.com/watch?v=qDEil74oZh4
Les sources pour cette vidéo n°2:
Modification des critères de pandémie par l'OMS (en 2009): LALO, C., BOURBOTTE, E., « Grippe H1N1, l’OMS a-t-elle menti ? », 20H TF1, 17 février 2010. https://www.youtube.com/watch?v=GfB--uQA4iU
Nouvelle version de seuil épidémique pour le Covid-19 (0 cas): « Sur quels critères peut-on dire qu'une épidémie est terminée? », La Libre, 4 mai 2020.
https://www.lalibre.be/belgique/societe/sur-quels-criteres-peut-on-dire-qu-une-epidemie-est-terminee-5eafd5737b50a67d2e0d5f1d
Extrait de cet article: "Sur quels critères peut-on dire qu'une épidémie est terminée? À quel moment les modèles prédictifs prévoient-ils la fin de l'épidémie en Belgique ? Pour répondre, les experts se basent sur la définition adoptée par l'OMS. "Pour déclarer qu'une épidémie est terminée, il faut constater l'absence de nouveaux cas cliniques pendant une période qui correspond à deux fois celle d'incubation de la pathologie. Celle-ci va jusqu'à 14 jours dans le cas du Covid-19, donc 28 jours. Il faudrait ne pas avoir de nouveaux cas sur le territoire belge pendant 28 jours pour qu'on puisse déclarer que l'épidémie est terminée. Vu le type de virus auquel nous faisons face, il est peu probable que ce soit le cas dans les semaines et les mois qui viennent. Il va falloir vivre avec l'épidémie pendant plusieurs mois encore."
« Coronavirus : l'OMS prévoit une épidémie "très longue" et une crise "comme on n'en voit qu'une par siècle" », RTBF, 1er août 2020. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-oms-prevoit-une-epidemie-tres-longue-comme-on-en-voit-une-par-siecle?id=10553631
Document du SAGE (comité britannique), ici: https://www.gov.uk/government/publications/options-for-increasing-adherence-to-social-distancing-measures-22-march-2020
Sur la signification et la fiabilité de ces tests:
Jusqu'à 56% de faux négatifs avec les tests PCR (British Medical Journal): « Interpreting a covid-19 test result », BMJ 2020; 369 (Published 12 May 2020) https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1808
NEW YORK TIMES « 90% des tests PCR devraient être négatifs » (VOSTFR), Youtube,6 septembre 2020. https://www.youtube.com/watch?v=zLtbxupxPnY
Pr Jean-François Toussaint, interrogé sur LCI : 'Les tests se retournent contre nous à l'heure actuelle!', Youtube, 11 septembre 2020. https://www.youtube.com/watch?v=zzsAVTIMeAs
Bollekens, P., Montay, J. « Votre test PCR est positif ? Cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes porteur du Covid-19, ni contagieux », RTBF, 7 septembre 2020. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-vous-avez-un-test-pcr-positif-et-vous-ne-l-etes-peut-etre-pas-ou-vous-n-etes-pas-contagieux?id=10578123
« Feu vert pour un test qui permet de distinguer le coronavirus de la grippe», La Libre, 4 septembre 2020. https://www.lalibre.be/planete/sante/feu-vert-aux-etats-unis-a-un-test-pour-distinguer-le-covid-19-de-la-grippe-5f51db149978e2322f6746cb
Articles du Dr Pascal Sacré, anesthésiste, sur la question des tests: https://www.mondialisation.ca/les-tests-talon-dachille-du-chateau-de-cartes-covid-19/5645964
https://www.aimsib.org/2020/08/30/covid-le-pcr-nasal-peut-il-mentir/
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