© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
Follow
0
Share
Report
10 views • April 27, 2021
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ https://ugetube.com/watch/a67ZcP46uiY8tCI . ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ, ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙ Ή ΣΚΟΤΩΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΜΗ ΣΕΒΟΜΕΝΗ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ. 3: «Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ». «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν» (ΜΑΡΚ. 8, 35).
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και επειδή οι Έλληνες σεβόμαστε την ελληνορθόδοξη παράδοση και τον πολιτισμό μας στην προμετωπίδα του Ελληνικού Πολιτικού Συντάγματός μας αναγράφεται: «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς». Γιατί τα πρωτοφανή στην ιστορία, παράλογα, απάνθρωπα και αντίχριστα ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ - ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσβάλουν βάναυσα την Ελευθερία και καταλύουν την Δημοκρατία και το Πολιτικό Σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την συνυφασμένη με την Ελευθερία, αξία του ανθρώπινου προσώπου στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». ΠΗΓΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf . Γιατί και Ο ΝΟΜΟΣ 3418/2005, περί Ιατρικής δεοντολογίας, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1, ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΦΙΜΩΤΡΟ-ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΑ, ΚΛΠ…) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/c19058b3-8802-49e0-bd0a-a373c0731136 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 .
ΣΤΙΣ 12 ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΤΟΥ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ ΑΣ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΙΕΣ, ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΤΟ 2021... https://www.brighteon.com/edc0772e-82d8-473d-a863-df33a2e70716 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
Επιστολή ιατροδικαστών στην κυβέρνηση. Αμφισβητούν τους θανάτους από τον ανύπαρκτο Covid-19 https://www.brighteon.com/2da197b6-c225-4598-ad0e-acf8b3aee6da , https://ugetube.com/watch/gO7nmH1PJblfqon . ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST. FALSE THE PCR TEST https://cormandrostenreview.com/report .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ, ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙ Ή ΣΚΟΤΩΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΜΗ ΣΕΒΟΜΕΝΗ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΘΕΟΣΔΟΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ. 3: «Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ». «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν» (ΜΑΡΚ. 8, 35).
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και επειδή οι Έλληνες σεβόμαστε την ελληνορθόδοξη παράδοση και τον πολιτισμό μας στην προμετωπίδα του Ελληνικού Πολιτικού Συντάγματός μας αναγράφεται: «Eις τo όνoμα της Aγίας και Oμooυσίoυ και Aδιαιρέτoυ Tριάδoς». Γιατί τα πρωτοφανή στην ιστορία, παράλογα, απάνθρωπα και αντίχριστα ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ - ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ προσβάλουν βάναυσα την Ελευθερία και καταλύουν την Δημοκρατία και το Πολιτικό Σύνταγμα, το οποίο αναγνωρίζει ως πρωταρχική του υποχρέωση να προστατεύει την συνυφασμένη με την Ελευθερία, αξία του ανθρώπινου προσώπου στο θεμελιώδες και μη αναθεωρήσιμο άρθρο 2, παράγραφός 1: «O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». ΠΗΓΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf . Γιατί και Ο ΝΟΜΟΣ 3418/2005, περί Ιατρικής δεοντολογίας, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1, ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΦΙΜΩΤΡΟ-ΜΑΣΚΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, ΕΜΒΟΛΙΑ, ΚΛΠ…) ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://www.brighteon.com/c19058b3-8802-49e0-bd0a-a373c0731136 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 .
ΣΤΙΣ 12 ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΤΟΥ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ ΑΣ ΨΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΙΕΣ, ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΤΟ 2021... https://www.brighteon.com/edc0772e-82d8-473d-a863-df33a2e70716 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
Επιστολή ιατροδικαστών στην κυβέρνηση. Αμφισβητούν τους θανάτους από τον ανύπαρκτο Covid-19 https://www.brighteon.com/2da197b6-c225-4598-ad0e-acf8b3aee6da , https://ugetube.com/watch/gO7nmH1PJblfqon . ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST. FALSE THE PCR TEST https://cormandrostenreview.com/report .
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.