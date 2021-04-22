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Επιστολή ιατροδικαστών στην κυβέρνηση. Αμφισβητούν τους θανάτους από τον ανύπαρκτο Covid-19. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST. FALSE THE PCR TEST https://cormandrostenreview.com/report
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72 views • April 22, 2021
Επιστολή ιατροδικαστών στην κυβέρνηση. Αμφισβητούν τους θανάτους από τον ανύπαρκτο Covid-19 https://ugetube.com/watch/gO7nmH1PJblfqon . ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST. FALSE THE PCR TEST https://cormandrostenreview.com/report .
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/xa-IeeOIlbs .
Η Προϊσταμένη Ιατροδικαστής Απ. Ακριβούση αποκαλύπτει ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΑΠΑΤΗ ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο γονιδιακός τύπος του κορωναϊού (που δεν έχει απομονωθεί) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας! https://ugetube.com/watch/mESh2zDQmjkLSL3 .
Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report
Η εξωτερική ομότιμη αναθεώρηση της δοκιμής RTPCR για την ανίχνευση SARS-CoV-2 αποκαλύπτει 10 μεγάλες επιστημονικές ατέλειες σε μοριακό και μεθοδολογικό επίπεδο: συνέπειες για ψευδή θετικά αποτελέσματα. ΠΗΓΗ: Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report .
CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT
CURATED BY AN INTERNATIONAL CONSORTIUM OF SCIENTISTS IN LIFE SCIENCES (ICSLS)
Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020
November 27, 2020
This extensive review report has been officially submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020 via their submission-portal, enclosed to this review report is a retraction request letter, signed by all the main & co-authors. First and last listed names are the first and second main authors. All names in between are co-authors.
External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results https://cormandrostenreview.com/report .
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 . ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity the Coronavirus Scandal ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 . Video by "Dr. Reiner Fuellmich https://www.fuellmich.com .
Κωνσταντίνος Βαθιώτης: «Το παιχνίδι της σφαγής και οι αμέτρητοι Οιδίποδες» ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://www.brighteon.com/a7c752a2-c9ff-4ac8-8605-41e393002b75 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/xa-IeeOIlbs .
Η Προϊσταμένη Ιατροδικαστής Απ. Ακριβούση αποκαλύπτει ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΑΠΑΤΗ ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο γονιδιακός τύπος του κορωναϊού (που δεν έχει απομονωθεί) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας! https://ugetube.com/watch/mESh2zDQmjkLSL3 .
Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report
Η εξωτερική ομότιμη αναθεώρηση της δοκιμής RTPCR για την ανίχνευση SARS-CoV-2 αποκαλύπτει 10 μεγάλες επιστημονικές ατέλειες σε μοριακό και μεθοδολογικό επίπεδο: συνέπειες για ψευδή θετικά αποτελέσματα. ΠΗΓΗ: Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report .
CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT
CURATED BY AN INTERNATIONAL CONSORTIUM OF SCIENTISTS IN LIFE SCIENCES (ICSLS)
Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020
November 27, 2020
This extensive review report has been officially submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020 via their submission-portal, enclosed to this review report is a retraction request letter, signed by all the main & co-authors. First and last listed names are the first and second main authors. All names in between are co-authors.
External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results https://cormandrostenreview.com/report .
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 . ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity the Coronavirus Scandal ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 . Video by "Dr. Reiner Fuellmich https://www.fuellmich.com .
Κωνσταντίνος Βαθιώτης: «Το παιχνίδι της σφαγής και οι αμέτρητοι Οιδίποδες» ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ https://www.brighteon.com/a7c752a2-c9ff-4ac8-8605-41e393002b75 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
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