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Από πλευράς Ποινικού Δικαίου είστε φρικτά έκθετοι και παίζετε το κεφάλι σας κορωνα-ιό/γράμματα. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΡΟΝΗΜΑ. ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
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190 views • February 15, 2021
Από πλευράς Ποινικού Δικαίου είστε φρικτά έκθετοι και παίζετε το κεφάλι σας κορωνα-ιό/γράμματα. (ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΡΟΝΗΜΑ. ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΦΙΜΩΤΡΑ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ).
Από πλευράς Ποινικού Δικαίου είστε φρικτά έκθετοι και παίζετε το κεφάλι σας κορωνα-ιό/γράμματα.
Συνεχίστε να α π ε ι λ ε ί τ ε-τρομοκρατείτε τους Έλληνες πολίτες ότι α) μέχρι να βγει το εμβόλιο, εκείνοι δεν θα ξαναβγούν έξω ελεύθερα και β) αν δεν δεχθούν να εμβολιασθούν, θα υποστούν κοινωνικό αποκλεισμό και θα δείτε ότι τελικώς θα πέσετε οι ίδιοι μέσα στον λάκκο που μας ανοίγετε (πρόκειται για το "φαινόμενο μπούμερανγκ", ενδημικό στις λοξοδρομημένες δηλητηριώδεις παγίδες).
Τρεις οι εκδοχές:
Ή είστε παντελώς άσχετοι
ή είστε ημιμαθείς
ή εκβιάζεστε από τον "αόρατο μαριονετίστα", ώστε να υλοποιήσετε κακήν-κακώς το σατανικό σχέδιό σας.
Από πλευράς Ποινικού Δικαίου είστε φρικτά έκθετοι και παίζετε το κεφάλι σας κορωνα-ιό/γράμματα.
Κωνσταντίνος Βαθιώτης
ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_637.html
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
653 Deaths + 12,044 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-injuries-covid-vaccine-cdc-data/
EudraVigilance: 932 θάνατοι μετά τη χορήγηση του εμβολίου Pfizer https://dimpenews.com/2021/02/12/eudravigilance-932-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb/
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 .
"ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ Γράφει ο Ιάκωβος Τίγκας, ιατρός Επόπτης Δημόσιας Υγείας https://oimos-athina.blogspot.com/2020/06/blog-post_79.html . ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: "Face Masks Pose Serious Risks to the Healthy by Dr. Russell Blaylock https://www.globalresearch.ca/face-masks-pose-serious-risks-healthy/5712649 " ... Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ: https://oimos-athina.blogspot.com/2020/07/blog-post_119.html .
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ (ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ!) Γράφει ο Ιατρός Βαγγέλης Κουρούκλης http://oimos-athina.blogspot.com/2020/08/blog-post_52.html .
Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΙΔΟΥ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec . ΓΙΑΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΧΘΕΣ: Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας! Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες... https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec ...
ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ: https://www.brighteon.com/channels/freevolition
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Από πλευράς Ποινικού Δικαίου είστε φρικτά έκθετοι και παίζετε το κεφάλι σας κορωνα-ιό/γράμματα.
Συνεχίστε να α π ε ι λ ε ί τ ε-τρομοκρατείτε τους Έλληνες πολίτες ότι α) μέχρι να βγει το εμβόλιο, εκείνοι δεν θα ξαναβγούν έξω ελεύθερα και β) αν δεν δεχθούν να εμβολιασθούν, θα υποστούν κοινωνικό αποκλεισμό και θα δείτε ότι τελικώς θα πέσετε οι ίδιοι μέσα στον λάκκο που μας ανοίγετε (πρόκειται για το "φαινόμενο μπούμερανγκ", ενδημικό στις λοξοδρομημένες δηλητηριώδεις παγίδες).
Τρεις οι εκδοχές:
Ή είστε παντελώς άσχετοι
ή είστε ημιμαθείς
ή εκβιάζεστε από τον "αόρατο μαριονετίστα", ώστε να υλοποιήσετε κακήν-κακώς το σατανικό σχέδιό σας.
Από πλευράς Ποινικού Δικαίου είστε φρικτά έκθετοι και παίζετε το κεφάλι σας κορωνα-ιό/γράμματα.
Κωνσταντίνος Βαθιώτης
ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_637.html
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
653 Deaths + 12,044 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-injuries-covid-vaccine-cdc-data/
EudraVigilance: 932 θάνατοι μετά τη χορήγηση του εμβολίου Pfizer https://dimpenews.com/2021/02/12/eudravigilance-932-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb/
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 .
"ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ Γράφει ο Ιάκωβος Τίγκας, ιατρός Επόπτης Δημόσιας Υγείας https://oimos-athina.blogspot.com/2020/06/blog-post_79.html . ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: "Face Masks Pose Serious Risks to the Healthy by Dr. Russell Blaylock https://www.globalresearch.ca/face-masks-pose-serious-risks-healthy/5712649 " ... Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ: https://oimos-athina.blogspot.com/2020/07/blog-post_119.html .
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ (ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ!) Γράφει ο Ιατρός Βαγγέλης Κουρούκλης http://oimos-athina.blogspot.com/2020/08/blog-post_52.html .
Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΙΔΟΥ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec . ΓΙΑΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΧΘΕΣ: Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας! Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες... https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec ...
ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ: https://www.brighteon.com/channels/freevolition
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
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