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NEW ZEALAND LEADER - ADMITTING BUT SKIRTING OVER THE SIDE AFFECTS - WHAT DO YOU MEAN! "DOING WHAT IT SHOULD!" - ITS KILLING PEOPLE - THATS GENOCIDE
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61 views • February 06, 2022
PLANDEMIC WHEELS HAVE FELL OFF AND IS NOW BEING DRAGGED BY ITS ASS! - A SHAMEFUL AND CRIMINAL GENOCIDE THAT THEY ALL WILL DENIE!
WE WERE JUST DOING WHAT WE WERE ADVISED! I CAN HEAR IT NOW!
JUST DOING OUR JOBS - YOUR JOBS WERE TO SERVE THE PEOPLE NOT TO KILL THE PEOPLE AND WRECK LIVES BUSINESSES AND ECONOMY'S , YOU FAILED AND WE THE PEOPLE WANT JUSTICE! POLITICIANS ITS TIME TO FESS UP! AND SAVE LIVES - END ALL JABS WORLDWIDE THEY DO NOT WORK AND HAVE CAUSED MILLIONS OF DEATHS AND HUNDREDS OF MILLIONS OF SIDE EFFECTS ADE AIDS GUION BERRES BELLS PALSY CJD MAD COWS DISEASE BLOOD CLOTS MICRO CLOTS GRAPHENE BLOOD POISONING MAYOCARDITUS PERICARDYTUS THE LIST IS ENDLESS! CRIMES AGAINST HUMANITY HAVE ALREADY BEEN CAUSED WE THE PEOPLE WILL BE THE CURE!
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 19 https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
COMEDIAN HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
NEW ZEALAND TAKE BACK THEIR COUNTRY - ITS THE END FOR THE CABAL! - https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942
CANADA IS NOW UNDER MARTIAL LAW - TRUE OR FALSE?https://www.brighteon.com/6c8a78b7-eba4-4903-94d5-ce7458cc993d
Vaccine GENOCIDE confirmed by top Doctors - Death rates skyrocket in the vaccinated - https://www.brighteon.com/eb28a9cd-e86d-4946-b387-126e29bba934
RICCARDO BOSI ZIONIST CONNECTIONS - & - FREEMASONS HERD PATRIOTS TO CANBERRA - https://www.bitchute.com/video/XNR67f9V57nn/
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
MANY SORCES SAYING CANADA PRESEDENT HAS BEEN REMOVED! - https://www.brighteon.com/f1ff1ad5-375d-431d-bdab-900477213d4f
OPENING SESSION OF THE GRAND JURY - https://www.brighteon.com/afda9ba1-2440-40d5-ab71-96fc2a9d01f1
Israeli Doctor Confirms 80% Hospitalized Are Vaxxed - https://www.brighteon.com/aaf952f7-8552-4b35-9f3d-d45d1080b411
RIDING THE TRANSITION THE CROWHOUSE - https://www.brighteon.com/f79aab87-1101-499c-8024-6fdad7b9f87f
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
THIS IS THE START OF THE FALL OF THE CABAL - WE GOT IT ALL! - https://www.brighteon.com/be12001e-10b1-4be1-9401-201e5cffa0f6
SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
WE WERE JUST DOING WHAT WE WERE ADVISED! I CAN HEAR IT NOW!
JUST DOING OUR JOBS - YOUR JOBS WERE TO SERVE THE PEOPLE NOT TO KILL THE PEOPLE AND WRECK LIVES BUSINESSES AND ECONOMY'S , YOU FAILED AND WE THE PEOPLE WANT JUSTICE! POLITICIANS ITS TIME TO FESS UP! AND SAVE LIVES - END ALL JABS WORLDWIDE THEY DO NOT WORK AND HAVE CAUSED MILLIONS OF DEATHS AND HUNDREDS OF MILLIONS OF SIDE EFFECTS ADE AIDS GUION BERRES BELLS PALSY CJD MAD COWS DISEASE BLOOD CLOTS MICRO CLOTS GRAPHENE BLOOD POISONING MAYOCARDITUS PERICARDYTUS THE LIST IS ENDLESS! CRIMES AGAINST HUMANITY HAVE ALREADY BEEN CAUSED WE THE PEOPLE WILL BE THE CURE!
ICE CREAM, TRUCKS AND FURY HATS - https://www.bitchute.com/video/_91DkTVNCAE/
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 19 https://www.bitchute.com/video/Qn8ixG8PZcLD/
COMEDIAN HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
NEW ZEALAND TAKE BACK THEIR COUNTRY - ITS THE END FOR THE CABAL! - https://www.brighteon.com/25b76ad6-5e9d-45b8-9187-8f274cc99942
CANADA IS NOW UNDER MARTIAL LAW - TRUE OR FALSE?https://www.brighteon.com/6c8a78b7-eba4-4903-94d5-ce7458cc993d
Vaccine GENOCIDE confirmed by top Doctors - Death rates skyrocket in the vaccinated - https://www.brighteon.com/eb28a9cd-e86d-4946-b387-126e29bba934
RICCARDO BOSI ZIONIST CONNECTIONS - & - FREEMASONS HERD PATRIOTS TO CANBERRA - https://www.bitchute.com/video/XNR67f9V57nn/
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
MANY SORCES SAYING CANADA PRESEDENT HAS BEEN REMOVED! - https://www.brighteon.com/f1ff1ad5-375d-431d-bdab-900477213d4f
OPENING SESSION OF THE GRAND JURY - https://www.brighteon.com/afda9ba1-2440-40d5-ab71-96fc2a9d01f1
Israeli Doctor Confirms 80% Hospitalized Are Vaxxed - https://www.brighteon.com/aaf952f7-8552-4b35-9f3d-d45d1080b411
RIDING THE TRANSITION THE CROWHOUSE - https://www.brighteon.com/f79aab87-1101-499c-8024-6fdad7b9f87f
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
THIS IS THE START OF THE FALL OF THE CABAL - WE GOT IT ALL! - https://www.brighteon.com/be12001e-10b1-4be1-9401-201e5cffa0f6
SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
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