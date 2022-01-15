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BIO HACKED MSM REPORTER DIES OF 5G INDUCED HEART ATTACK LIVE ON AIR IN THE VAXX LINE -5G ELECTRO MYOCARDITUS - DEAD AS A DOORNAIL - PERFECTLY NORMAL? - NOTHING TO SEE HERE????? JUST A SCRATCH-ZAPPED!
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652 views • January 15, 2022
ANOTHER IGNORANT SOUL GETS TRICKED BY THE DEVIL - NEW NORMALERS JUST PRETEND IT DID NOT HAPPEN - WHEN EVRY SPORT STAR IS DROPPING LiKE FLYS FROM THE BIO-WEAPON MADE BY MAN THE SAME ONES WHO MAKE THE DEADLY CURE! - FACT - DARPA -FAUCI -DASZAK NIA - BERRIK WUHAN LAB -GSK -MODERNA - J AND J - TELECOMS SUPPLIERS - AND ALL THE OTHERS COMPLICIT HAVE A LOT TO ANSWER FOR! CRIMES TO HUMANITY - NUREMBERG 2.0
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
A MAN ASSASSINATED BY HIS CELL PHONE EMP WARFARE! HACKABLE TRACKABLE AND WORKS WITH GOF GERM WARFARE VACCINES THAT ARE ACTUALLY BIO-METRIC TRACKERS AND GENE EDITING TOOLS -BILL GATES AND HIS FUNVAXX TO DESTROY GOD OUT OF YOUR GENES AND REPLACE HIS! - END OF STORY! SO WHAT YOU GONNA DO ABOUT THIS GOOD PEOPLE? - https://www.brighteon.com/2722de91-2e2a-44cc-9b93-f470c872c134
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
EXPOSED !! ARE WE STARTING TO SEE EMP ASSASSINATIONS BEING CAUGHT ON VIDEO MUST WATCH !! - https://www.brighteon.com/955d0f59-e370-474b-904a-1c770cb8d4bb
BLUETOOTH VAXXED GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1
THIS IS HOW THET DO IT - AND WHY THE PEOPLE ARE GETTING SICK 5G YGIG MM WAVE BEAMED TO CELL PHONE PROJECTION INFECTION - WORKS WITH YOUR UNIQE DNA FREQUENCY - THIS IS A MILLATARY WEAPON FOR DE-POPULATION BY THE WORLDS GOVERNMENTS ALL WORKING WITH THE WORLD BANK , THE PHONE OR ANY WI-FI BLUETOOTH IS SENT THE KILL FREQUENCY ONLY TO YOU AND YOUR DEAD! - THE GRAPHENE HAS MADE YOU A CIRCUIT FOR TRANSMITION AND RECEPTION - IF YOU GET THE RECEPTION YOU HAVE BEEN ASSASINATED COVERTLY BY YOUR GOVERNMENTS ALL SIGNED UP TO THE HWAWEA CCP KILLER TOY,
ALL SAT STARLINKED SAT TRACKED - THEY LIED AND SAID IT WAS FOR INTERNET! - CRIMES TO HUMANITY MASS COVERT MILITARY AND BIG TEC GENOCIDE! REMOVE ALL KILLER WEAPON 5G TOWERS IF YOU VALUE LIFE.
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THE BBC FINALLY ADMIT THE VACCINE KILLED ITS EMPLOYEE - https://www.brighteon.com/0ed696db-4b96-4ee5-9fe3-339ea131f588
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIH - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
Dr. Astrid Stuckelberg on bio-hacking -https://www.brighteon.com/b53bbf2e-0c03-4ade-a7df-1b37cfd2dfe6
The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205
ISRAEL DID - https://www.bitchute.com/video/BZJe5gaVBjOY/
Pfizer forced governments to accept terrorist clauses - https://www.brighteon.com/0c354f25-7747-40fc-9ffb-35953fd1f6fb
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
A MAN ASSASSINATED BY HIS CELL PHONE EMP WARFARE! HACKABLE TRACKABLE AND WORKS WITH GOF GERM WARFARE VACCINES THAT ARE ACTUALLY BIO-METRIC TRACKERS AND GENE EDITING TOOLS -BILL GATES AND HIS FUNVAXX TO DESTROY GOD OUT OF YOUR GENES AND REPLACE HIS! - END OF STORY! SO WHAT YOU GONNA DO ABOUT THIS GOOD PEOPLE? - https://www.brighteon.com/2722de91-2e2a-44cc-9b93-f470c872c134
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
EXPOSED !! ARE WE STARTING TO SEE EMP ASSASSINATIONS BEING CAUGHT ON VIDEO MUST WATCH !! - https://www.brighteon.com/955d0f59-e370-474b-904a-1c770cb8d4bb
BLUETOOTH VAXXED GUY - https://www.brighteon.com/494a068e-5c5b-406d-acc5-cfa5a311b6e1
THIS IS HOW THET DO IT - AND WHY THE PEOPLE ARE GETTING SICK 5G YGIG MM WAVE BEAMED TO CELL PHONE PROJECTION INFECTION - WORKS WITH YOUR UNIQE DNA FREQUENCY - THIS IS A MILLATARY WEAPON FOR DE-POPULATION BY THE WORLDS GOVERNMENTS ALL WORKING WITH THE WORLD BANK , THE PHONE OR ANY WI-FI BLUETOOTH IS SENT THE KILL FREQUENCY ONLY TO YOU AND YOUR DEAD! - THE GRAPHENE HAS MADE YOU A CIRCUIT FOR TRANSMITION AND RECEPTION - IF YOU GET THE RECEPTION YOU HAVE BEEN ASSASINATED COVERTLY BY YOUR GOVERNMENTS ALL SIGNED UP TO THE HWAWEA CCP KILLER TOY,
ALL SAT STARLINKED SAT TRACKED - THEY LIED AND SAID IT WAS FOR INTERNET! - CRIMES TO HUMANITY MASS COVERT MILITARY AND BIG TEC GENOCIDE! REMOVE ALL KILLER WEAPON 5G TOWERS IF YOU VALUE LIFE.
AND YOU WONDERED WHY YOU HAD DIFFERENT COLORED STICKERS ON YOUR MAILBOX - YOU NOW KNOW WHY!
https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
PLEASE CHECK FOR YOURSELF! LA QUINTA COLUMNA SPAIN RESEARCH
https://www.brighteon.com/cf698236-bf8b-4109-afe5-94af9bacfd56
AND THIS!
https://www.brighteon.com/b1298b7a-0e0f-4794-ae33-d7b0f29353b6
AND THIS!
https://www.brighteon.com/33976ba0-95e8-4bb7-8963-a2f0ff1e66c5
AND THIS!
https://www.brighteon.com/215e1a04-d77d-462b-bbe5-6e9877669a29
FINALLY THIS - ITS NOT THE FLU - ITS ELECTRO MAGNETIC POISONING -https://www.brighteon.com/f74273e4-aede-4707-b1d4-dc7dc6e442f6
THE BBC FINALLY ADMIT THE VACCINE KILLED ITS EMPLOYEE - https://www.brighteon.com/0ed696db-4b96-4ee5-9fe3-339ea131f588
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIH - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH?https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
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