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Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΤΗΝ ΜΑΣΚΟΛΑΓΝΕΙΑ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ
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Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΤΗΝ ΜΑΣΚΟΛΑΓΝΕΙΑ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/qrd9_wEoef4 , https://youtu.be/NBN8iTPYi7Y , https://youtu.be/6kzHq6CHzGQ .
Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2020 ΔΕΝ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- . ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΡΑ ΠΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΒΕΡΗ ΦΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ; Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. GLOBAL DICTATORSHIP IS NOT THE TREATMENT OF EVERY P(L)ANDEMIC.
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ https://www.brighteon.com/0b7eba25-a5a7-4fbb-8443-31a000594c33 …
«Ανικανότητα να επιτελέσουν κανονικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες» παρουσιάζουν πάνω από 3 000 άτομα αφότου εμβολιάστηκαν κατά του COVID19 (δεν μπορούν να εργασθούν και χρειάζονται ιατρική φροντίδα) σύμφωνα με στοιχεία που εκδίδει το CDC Centers for Disease Control and Prevention. Over 3,000 are "unable to perform normal daily activities" after receiving the COVID19 vaccine according to a report released by the CDC https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf .
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ» ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 18 ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων-FDA. On page 18 FDA lists vaccine COVID risks https://www.fda.gov/media/143557/download .
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce ...
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2020 ΔΕΝ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- . ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ https://www.brighteon.com/e5e90b0f-b4b4-45ad-aee1-577126ebe34b ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΡΑ ΠΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΒΕΡΗ ΦΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ; Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. GLOBAL DICTATORSHIP IS NOT THE TREATMENT OF EVERY P(L)ANDEMIC.
ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918 ΠΕΘΑΝΑΝ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕ ΜΕ "ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ" https://www.brighteon.com/3d6aa7cf-6a28-4c5a-a3de-6a7be0d21cfe ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ https://www.brighteon.com/0b7eba25-a5a7-4fbb-8443-31a000594c33 …
«Ανικανότητα να επιτελέσουν κανονικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες» παρουσιάζουν πάνω από 3 000 άτομα αφότου εμβολιάστηκαν κατά του COVID19 (δεν μπορούν να εργασθούν και χρειάζονται ιατρική φροντίδα) σύμφωνα με στοιχεία που εκδίδει το CDC Centers for Disease Control and Prevention. Over 3,000 are "unable to perform normal daily activities" after receiving the COVID19 vaccine according to a report released by the CDC https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf .
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ» ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 18 ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων-FDA. On page 18 FDA lists vaccine COVID risks https://www.fda.gov/media/143557/download .
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/34396bf9-0b2c-4b63-bc54-19f9e1e772ce ...
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ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο). Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών (με πρόσχημα και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ...) http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
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