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FORMER NHS RADIOLOGY NURSE SAYS ITS 5G RADIATION POISONING NOT COVID19 THAT IS TO BLAME FOR THE ILLNESS AND SYMPTOMS HYJACKED THE COMMON COLD TO COVER UP MASSIVE RADIATION POISONING! 5G ITS A KILLER!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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114 views • March 29, 2022
5G IS A MILATARY WEAPON NOTHING TO DO WITH YOUR INTERNET SPEEDS - THAT IS THE GUISE /COVER THEY USE TO ROLL OUT EXTERMINATION TOWERS LINKED TO YOUR DNA ETHNIC GROUPS - THE BLACK POPULATION IS ALWAYS FIRST JUST LIKE THE BIO-WEAPON JABS - ASK MELINDA GATES.

THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765

SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/

EUGENICS AND YOU ARE THE CARBON THEY WANT TO REDUCE! - KNOW YOUR ENEMY - https://www.brighteon.com/807940e9-c1e0-4ac6-9436-59147f603c3a

EMP 5G JAB VICTIM ATTACKS ARE VERY REAL SEE FOR YOURSELF! - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8

HERE IS A CLUE - 11 AUTO IMMUNE DISEASES https://www.brighteon.com/cb44681e-6c46-4981-9df0-1db739f65bff

MORE DEATH AND INJURY BY THE C19 INJECTION - https://www.brighteon.com/05fb5bc4-0e5a-4a3d-a9c9-7bcb6a121068

DEEP THOUGHTS BY REVEREND CHRISTINE - https://www.brighteon.com/49266be0-44f3-4701-96ab-c086ed247f9c

6G PURPLE DEATH RAIN AND COVID SYMPTOMS WORLDWIDE - GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/fe644103-6522-4880-8121-b7d3f7c12913
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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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