© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FORMER NHS RADIOLOGY NURSE SAYS ITS 5G RADIATION POISONING NOT COVID19 THAT IS TO BLAME FOR THE ILLNESS AND SYMPTOMS HYJACKED THE COMMON COLD TO COVER UP MASSIVE RADIATION POISONING! 5G ITS A KILLER!
Follow
1
Share
Report
114 views • March 29, 2022
5G IS A MILATARY WEAPON NOTHING TO DO WITH YOUR INTERNET SPEEDS - THAT IS THE GUISE /COVER THEY USE TO ROLL OUT EXTERMINATION TOWERS LINKED TO YOUR DNA ETHNIC GROUPS - THE BLACK POPULATION IS ALWAYS FIRST JUST LIKE THE BIO-WEAPON JABS - ASK MELINDA GATES.
THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765
SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/
EUGENICS AND YOU ARE THE CARBON THEY WANT TO REDUCE! - KNOW YOUR ENEMY - https://www.brighteon.com/807940e9-c1e0-4ac6-9436-59147f603c3a
EMP 5G JAB VICTIM ATTACKS ARE VERY REAL SEE FOR YOURSELF! - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
HERE IS A CLUE - 11 AUTO IMMUNE DISEASES https://www.brighteon.com/cb44681e-6c46-4981-9df0-1db739f65bff
MORE DEATH AND INJURY BY THE C19 INJECTION - https://www.brighteon.com/05fb5bc4-0e5a-4a3d-a9c9-7bcb6a121068
DEEP THOUGHTS BY REVEREND CHRISTINE - https://www.brighteon.com/49266be0-44f3-4701-96ab-c086ed247f9c
6G PURPLE DEATH RAIN AND COVID SYMPTOMS WORLDWIDE - GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/fe644103-6522-4880-8121-b7d3f7c12913
THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765
SCOTT RITTER SPEAKS TO DR REINER FUELLMICH RUSSIA HAS ALREADY WON THE NWO AND THE CABAL - https://www.bitchute.com/video/RnpZndYTvVJe/
EUGENICS AND YOU ARE THE CARBON THEY WANT TO REDUCE! - KNOW YOUR ENEMY - https://www.brighteon.com/807940e9-c1e0-4ac6-9436-59147f603c3a
EMP 5G JAB VICTIM ATTACKS ARE VERY REAL SEE FOR YOURSELF! - https://www.brighteon.com/76482cc6-b466-48ed-9d58-d07146c77eb8
HERE IS A CLUE - 11 AUTO IMMUNE DISEASES https://www.brighteon.com/cb44681e-6c46-4981-9df0-1db739f65bff
MORE DEATH AND INJURY BY THE C19 INJECTION - https://www.brighteon.com/05fb5bc4-0e5a-4a3d-a9c9-7bcb6a121068
DEEP THOUGHTS BY REVEREND CHRISTINE - https://www.brighteon.com/49266be0-44f3-4701-96ab-c086ed247f9c
6G PURPLE DEATH RAIN AND COVID SYMPTOMS WORLDWIDE - GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/fe644103-6522-4880-8121-b7d3f7c12913
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.