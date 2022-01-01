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PART 8 MEDICAL LIES SERIES -- "SEPARATE YOUR FAITH FROM YOUR WORLDLY JOB IN THE LYING MEDICAL FIELD!!"
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212 views • January 01, 2022
MEDICAL LIES SERIES - LINKS:
https://www.brighteon.com/270b3a84-8d64-49c6-8e26-b9f463cb2a31
PART 1 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
_________
https://www.brighteon.com/45c5b8ff-5fb3-44cc-a185-f6bb79c0a3ae
PART 2 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
____________
https://www.brighteon.com/71c8442a-a987-4942-9a77-9ebfeac2eefc
PART 3 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
______________
https://www.brighteon.com/c2dea556-465c-45d9-b353-96444afd6ee0
PART 4 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST - "WALKING IN SUPERNATURAL FAITH"!!
_______________
https://www.brighteon.com/259401e4-01ad-4a04-ab81-55999970c25f
PART 5 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
______________
https://www.brighteon.com/967fb510-0c16-4c0d-a8d6-80981539713f
PART 5A - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
______________
https://www.brighteon.com/657ea562-d59a-45cc-a4eb-0b54d8da594a
PART 6 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
______________
https://www.brighteon.com/52c50f31-dc9f-4ccf-a13b-a1123e1f4af3
PART 7 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
_____________
https://www.brighteon.com/c0738606-03ba-412a-8e43-95edef29c91e
ORIGINAL RECORDING OF WHAT THE LORD REVEALED - FINAL PART OF "MEDICAL LIES" -"MY LOVE TRANSCENDS ALL LAYERS OF ILLUSION IN TIME AND SPACE"..Amazing Revelatory Understanding From The Lord Through Kathy
______________
https://www.brighteon.com/f49c0bd5-c4cf-40c2-85d4-7df06e165090
"MY LOVE TRANSCENDS ALL LAYERS OF ILLUSION IN TIME AND SPACE"....Amazing Revelatory Understanding From The Lord Through Kathy - PART 1
_______________
https://www.brighteon.com/57748aaf-3489-49c0-8cf7-b42476c27a0c
"MY LOVE TRANSCENDS ALL LAYERS OF ILLUSION IN TIME AND SPACE"....Amazing Revelatory Understanding From The Lord Through Kathy - PART 2
_________________________________________________
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ALL LINKS TO TWITCH (FOR LIVESTREAMS),
BRIGHTEON.COM (FOR ALL VIDEO ARCHIVES)
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MINISTRY EMAIL: [email protected]
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PART 1 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
_________
https://www.brighteon.com/45c5b8ff-5fb3-44cc-a185-f6bb79c0a3ae
PART 2 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
____________
https://www.brighteon.com/71c8442a-a987-4942-9a77-9ebfeac2eefc
PART 3 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
______________
https://www.brighteon.com/c2dea556-465c-45d9-b353-96444afd6ee0
PART 4 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST - "WALKING IN SUPERNATURAL FAITH"!!
_______________
https://www.brighteon.com/259401e4-01ad-4a04-ab81-55999970c25f
PART 5 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
______________
https://www.brighteon.com/967fb510-0c16-4c0d-a8d6-80981539713f
PART 5A - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
______________
https://www.brighteon.com/657ea562-d59a-45cc-a4eb-0b54d8da594a
PART 6 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
______________
https://www.brighteon.com/52c50f31-dc9f-4ccf-a13b-a1123e1f4af3
PART 7 - WHY THE ENEMY'S DECEPTION OF "THE MEDICAL WORLD" WAS HIS PLAN, OVER THOUSANDS OF YEARS, TO LEAD RIGHT INTO THE VAX/MARK OF THE BEAST
_____________
https://www.brighteon.com/c0738606-03ba-412a-8e43-95edef29c91e
ORIGINAL RECORDING OF WHAT THE LORD REVEALED - FINAL PART OF "MEDICAL LIES" -"MY LOVE TRANSCENDS ALL LAYERS OF ILLUSION IN TIME AND SPACE"..Amazing Revelatory Understanding From The Lord Through Kathy
______________
https://www.brighteon.com/f49c0bd5-c4cf-40c2-85d4-7df06e165090
"MY LOVE TRANSCENDS ALL LAYERS OF ILLUSION IN TIME AND SPACE"....Amazing Revelatory Understanding From The Lord Through Kathy - PART 1
_______________
https://www.brighteon.com/57748aaf-3489-49c0-8cf7-b42476c27a0c
"MY LOVE TRANSCENDS ALL LAYERS OF ILLUSION IN TIME AND SPACE"....Amazing Revelatory Understanding From The Lord Through Kathy - PART 2
_________________________________________________
TO SEND A BLESSING GIFT WE NOW USE ZELLE WITH THE EMAIL ADDRESS: [email protected]
(Please don't use our regular ministry email because we're not signed up with that one and they will cancel it - thanks!)
IT WORKS EASIEST WHEN YOU DOWNLOAD THE APP TO YOUR PHONE, BUT I BELIEVE YOU CAN GO TO THEIR WEB SITE AS WELL AND SIGN UP (LINK BELOW) - BUT IF YOU HAVE TROUBLE EMAIL US AND WE STILL HAVE PAY PAL AS BACKUP AND WE CAN SEND YOU THE LINK :)
ZELLE LINK: https://www.zellepay.com/get-started?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwdn03MYLDkYNVRaIFI-bNsqdqbxsTsJJlvYMTexLLig49YQcgpYrYaAkTiEALw_wcB
TEAMJESUS222.COM
ALL LINKS TO TWITCH (FOR LIVESTREAMS),
BRIGHTEON.COM (FOR ALL VIDEO ARCHIVES)
WE HAVE 24/7 LIVE TEAM JESUS CHAT ON OUR WEBSITE AS WELL
MINISTRY EMAIL: [email protected]
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