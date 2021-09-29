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ORIGINAL RECORDING OF WHAT THE LORD REVEALED - FINAL PART OF "MEDICAL LIES" -"MY LOVE TRANSCENDS ALL LAYERS OF ILLUSION IN TIME AND SPACE"..Amazing Revelatory Understanding From The Lord Through Kathy
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107 views • September 29, 2021
***AT THE 1:14 MARK SUSAN MENTIONED HOW IN THE WIZARD OF OZ GLENDA SAYS "YOU ALWAYS HAD THE POWER WITHIN YOU TO GO HOME" - SO THE LORD WAS REVEALING THAT - WE, HIS CHILDREN - HAVE ALWAYS HAD THE POWER TO GET TO THIS CORE PERFECT BEING WITHIN THE KINGDOM OF GOD - "WITHIN" - US!! THEREFORE, IT IS - ENEMY - THAT USED THE CLASSIC MKULTRA MIND CONTROL FILM ITSELF - WIZARD OF OZ - TO SHOVE THE TRUTH IN OUR FACE AND TELL US WITHOUT TELLING US THAT WE HAVE ALWAYS HAS THE POWER THROUGH JESUS CHRIST TO WALK IN PERFECT VICTORY - BUT - WE - HAD TO FIGURE IT OUT!!!
JULIE WHEDBEE'S MESSAGE THAT WAS READ DURING THIS VIDEO:
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JULIE WHEDBEE'S MESSAGE THAT WAS READ DURING THIS VIDEO:
https://iamcallingyounow.blogspot.com/2021/09/my-arrow-through-your-heart.html
_____________________________________
BUT IF YOU HAVE TROUBLE EMAIL US AND WE STILL HAVE PAY PAL AS BACKUP AND WE CAN SEND YOU THE LINK :)
ZELLE LINK: https://www.zellepay.com/get-started?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwdn03MYLDkYNVRaIFI-bNsqdqbxsTsJJlvYMTexLLig49YQcgpYrYaAkTiEALw_wcB
TEAMJESUS222.COM
ALL LINKS TO TWITCH (FOR LIVESTREAMS),
BRIGHTEON.COM (FOR ALL VIDEO ARCHIVES)
WE HAVE 24/7 LIVE TEAM JESUS CHAT ON OUR WEBSITE AS WELL
MINISTRY EMAIL: [email protected]
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