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ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ; ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΨΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ!
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3 views • August 11, 2021
ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ; ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΨΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ! https://ugetube.com/watch/lEkTdCQ3LT1mO7M , https://rumble.com/vl0y2o-35316096.html . ΠΗΓΕΣ: ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥ https://www.brighteon.com/7ce9d9a5-8242-42c6-844c-378b9a6a66f9 , https://ugetube.com/watch/1pzUliE9jbhyMlK , https://rumble.com/vkymv4-35208256.html . ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΟΥ https://www.brighteon.com/channels/freevolition , https://ugetube.com/@freevolition.gr, https://rumble.com/user/freevolition ΚΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥ https://www.brighteon.com/watch/89dd98e6-7ece-4388-a4a3-084a6859aee6?index=1 . ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 38:39 ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ βίντεο από το https://www.facebook.com/100014840117145/videos/365850775044947 του ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΛΑΣ εα. Γιάννη Κατσιαμάκα: "Αυτό για μερικούς εξυπνάκηδες που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν για το έγκλημα που έχει συντελεστεί στην Εύβοια! Το συγκλονιστικό βίντεο και η κραυγή αγανάκτησης και απελπισίας είναι το φίλου μου Αντώνη Αγγέλου από την Κερασιά, του οποίου κάηκε όλο το κοπάδι του αδερφού του και του πατέρα του. Και όχι μόνο αυτό καθώς παράλληλα ήταν και ρητινοκαλλιεργητής ο ίδιος και καταστράφηκε το βιός του. Δεν έχει πλέον μέλλον στον τόπο αυτό! Τα λόγια περιττεύουν..."
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ: ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 0:14 ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ https://www.brighteon.com/b5292947-ffce-4b29-bc96-1635a59e1b07 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 8/8/2021 ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΕΝΝΟΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ https://youtu.be/tOq7-iUaB5U ΟΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΣΠΑΣΟΥΝ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ... ΠΗΓΕΣ: https://twitter.com/Marka149133376/status/1424128199840120836 , https://amazonios.net/exi-mikra-vinteo-fotia-kai-kapoia-simantika-arthra-poy-katadeiknyoyn-poios-ekapse-tin-ellada-mas … ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22-7-2021 (ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%A9%CE%9B5-%CE%9C%CE%994 , https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%A9%CE%9B5-%CE%9C%CE%994?inline=true , https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%91%CE%A3-%CE%9D%CE%91-%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99-%CE%A4%CE%97-%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%91-%CE%A3%CE%A4 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΣΤΩ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ https://www.brighteon.com/b5292947-ffce-4b29-bc96-1635a59e1b07 ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ Η 'Εκτακτη παρέμβαση Ιερομονάχου Ευφροσύνου Σαββαΐτου (ΠΗΓΗ: https://youtu.be/ADDQetcCcsk ) για το χάραγμα του αντιχρίστου 666 ως απότοκος της αποστασίας με την αντιχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://www.brighteon.com/3fc3e3c8-acf6-4f63-8ad2-22390c171041 , https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
Η πληγή της εμβολιαστικής λαίλαπας, μια οριστική παραμόρφωση της θείας εικόνας με το χάραγμα του αντιχρίστου 666 https://www.brighteon.com/ec139aab-7e22-4c42-af15-52925b63d772 .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ: ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 0:14 ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ https://www.brighteon.com/b5292947-ffce-4b29-bc96-1635a59e1b07 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 8/8/2021 ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΕΝΝΟΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ https://youtu.be/tOq7-iUaB5U ΟΠΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΣΠΑΣΟΥΝ ΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ... ΠΗΓΕΣ: https://twitter.com/Marka149133376/status/1424128199840120836 , https://amazonios.net/exi-mikra-vinteo-fotia-kai-kapoia-simantika-arthra-poy-katadeiknyoyn-poios-ekapse-tin-ellada-mas … ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22-7-2021 (ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%A9%CE%9B5-%CE%9C%CE%994 , https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%A9%CE%9B5-%CE%9C%CE%994?inline=true , https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%95%CE%9D%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%91%CE%A3-%CE%9D%CE%91-%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99-%CE%A4%CE%97-%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%91-%CE%A3%CE%A4 .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ" ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ & ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΠΗΓΕΣ) https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΣΤΩ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ https://www.brighteon.com/b5292947-ffce-4b29-bc96-1635a59e1b07 ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ Η 'Εκτακτη παρέμβαση Ιερομονάχου Ευφροσύνου Σαββαΐτου (ΠΗΓΗ: https://youtu.be/ADDQetcCcsk ) για το χάραγμα του αντιχρίστου 666 ως απότοκος της αποστασίας με την αντιχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://www.brighteon.com/3fc3e3c8-acf6-4f63-8ad2-22390c171041 , https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
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