© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Πρόεδρος της Κοινότητας Ροβιών Θοδωρής Κέρης: «Η Εύβοια κάηκε επίτηδες, πρέπει να μπει εισαγγελέας στην υπόθεση!»... "ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΕΚΑΨΕ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ...
Follow
0
Share
Report
20 views • August 10, 2021
Πρόεδρος της Κοινότητας Ροβιών Θοδωρής Κέρης: «Η Εύβοια κάηκε επίτηδες, πρέπει να μπει εισαγγελέας στην υπόθεση!»... "ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΕΚΑΨΕ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ... https://ugetube.com/watch/1pzUliE9jbhyMlK , https://rumble.com/vkymv4-35208256.html . ΠΗΓΕΣ: https://youtu.be/JdGk8GFhClc , https://www.brighteon.com/1367e411-2293-4397-a43b-f80dd31bcd9d , βίντεο από https://www.facebook.com/100014840117145/videos/365850775044947 του ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΛΑΣ εα. Γιάννη Κατσιαμάκα: "Αυτό για μερικούς εξυπνάκηδες που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν για το έγκλημα που έχει συντελεστεί στην Εύβοια!
Το συγκλονιστικό βίντεο και η κραυγή αγανάκτησης και απελπισίας είναι το φίλου μου Αντώνη Αγγέλου από την Κερασιά, του οποίου κάηκε όλο το κοπάδι του αδερφού του και του πατέρα του.Και όχι μόνο αυτό καθώς παράλληλα ήταν και ρητινοκαλλιεργητής ο ίδιος και καταστράφηκε ο βιός του. Δεν έχει πλέον μέλλον στον τόπο αυτό!
Τα λόγια περιττεύουν..."
Έξι μικρά βίντεο ΦΩΤΙΑ και κάποια ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ άρθρα που καταδεικνύουν ποιος έκαψε την Ελλάδα μας…!!! https://amazonios.net/exi-mikra-vinteo-fotia-kai-kapoia-simantika-arthra-poy-katadeiknyoyn-poios-ekapse-tin-ellada-mas/
Το συγκλονιστικό βίντεο και η κραυγή αγανάκτησης και απελπισίας είναι το φίλου μου Αντώνη Αγγέλου από την Κερασιά, του οποίου κάηκε όλο το κοπάδι του αδερφού του και του πατέρα του.Και όχι μόνο αυτό καθώς παράλληλα ήταν και ρητινοκαλλιεργητής ο ίδιος και καταστράφηκε ο βιός του. Δεν έχει πλέον μέλλον στον τόπο αυτό!
Τα λόγια περιττεύουν..."
Έξι μικρά βίντεο ΦΩΤΙΑ και κάποια ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ άρθρα που καταδεικνύουν ποιος έκαψε την Ελλάδα μας…!!! https://amazonios.net/exi-mikra-vinteo-fotia-kai-kapoia-simantika-arthra-poy-katadeiknyoyn-poios-ekapse-tin-ellada-mas/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.