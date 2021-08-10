Πρόεδρος της Κοινότητας Ροβιών Θοδωρής Κέρης: «Η Εύβοια κάηκε επίτηδες, πρέπει να μπει εισαγγελέας στην υπόθεση!»... "ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΕΚΑΨΕ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ...

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

20 views • August 10, 2021



Το συγκλονιστικό βίντεο και η κραυγή αγανάκτησης και απελπισίας είναι το φίλου μου Αντώνη Αγγέλου από την Κερασιά, του οποίου κάηκε όλο το κοπάδι του αδερφού του και του πατέρα του.Και όχι μόνο αυτό καθώς παράλληλα ήταν και ρητινοκαλλιεργητής ο ίδιος και καταστράφηκε ο βιός του. Δεν έχει πλέον μέλλον στον τόπο αυτό!

Τα λόγια περιττεύουν..."





Έξι μικρά βίντεο ΦΩΤΙΑ και κάποια ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ άρθρα που καταδεικνύουν ποιος έκαψε την Ελλάδα μας…!!! Πρόεδρος της Κοινότητας Ροβιών Θοδωρής Κέρης: «Η Εύβοια κάηκε επίτηδες, πρέπει να μπει εισαγγελέας στην υπόθεση!»... "ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΕΚΑΨΕ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΟΥ... https://ugetube.com/watch/1pzUliE9jbhyMlK https://rumble.com/vkymv4-35208256.html . ΠΗΓΕΣ: https://youtu.be/JdGk8GFhClc https://www.brighteon.com/1367e411-2293-4397-a43b-f80dd31bcd9d , βίντεο από https://www.facebook.com/100014840117145/videos/365850775044947 του ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΛΑΣ εα. Γιάννη Κατσιαμάκα: "Αυτό για μερικούς εξυπνάκηδες που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν για το έγκλημα που έχει συντελεστεί στην Εύβοια!Το συγκλονιστικό βίντεο και η κραυγή αγανάκτησης και απελπισίας είναι το φίλου μου Αντώνη Αγγέλου από την Κερασιά, του οποίου κάηκε όλο το κοπάδι του αδερφού του και του πατέρα του.Και όχι μόνο αυτό καθώς παράλληλα ήταν και ρητινοκαλλιεργητής ο ίδιος και καταστράφηκε ο βιός του. Δεν έχει πλέον μέλλον στον τόπο αυτό!Τα λόγια περιττεύουν..."Έξι μικρά βίντεο ΦΩΤΙΑ και κάποια ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ άρθρα που καταδεικνύουν ποιος έκαψε την Ελλάδα μας…!!! https://amazonios.net/exi-mikra-vinteo-fotia-kai-kapoia-simantika-arthra-poy-katadeiknyoyn-poios-ekapse-tin-ellada-mas/ Keywords newsliessaviorchristtruthfireantichristdictatorshiporthodoxyprimeministerhellasplandemicgenositecoronavirus-terrorism

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