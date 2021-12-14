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158) Vacas 5G - (como reduzir consumo de carne)
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125 views • December 14, 2021
Créditos a LA QUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/ | Dez 14, 2021 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 209: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA209-:8
Video original: Not ordinary cows, testing mobile connectivity in rural locations as part of Cisco' 5G projec: https://www.youtube.com/watch?v=dM6QvLIkdC8
Tal como os injectados, as vacas 5G terão o metabolismo monitorizado e controlado por nano-routers de grafeno, introduzido nas rações e/ou vacinas.
157) Vacinados com endereço MAC (microchipados): https://www.brighteon.com/ed942490-a6e6-40a5-98d9-5ae956b604c0
(2014) | Initial MAC Exploration for Graphene-enabled Wireless Networks-on-Chip: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2619955.2619963
RESUMO
Na próxima era de processadores de núcleos-múltiplos, as arquitecturas serão compostas por centenas ou mesmo milhares de núcleos de processadores, que interagem entre si através de uma plataforma de comunicação internas para fins de sincronização e coerência/consistência de dados. À medida que o tráfego gerado dentro do chip se torna mais complexa e intensiva, é necessário conceber novas plataformas de comunicação que vão além dos esquemas convencionais e garantam um suporte multi-transmissões de alto rendimento, baixa latência, e baixa potência. A nanotecnologia oferece uma oportunidade dentro deste contexto em virtude das antenas de grafeno terahertz, o que poderia permitir a integração de Rede Sem Fios Facilitada por Grafeno Interna por núcleo (GWNoC). No entanto, é essencial conceber um protocolo MAC apropriado de modo a beneficiar plenamente desta nova abordagem. Para dar uma 1ª contribuição neste sentido, neste artigo desenhamos dois protocolos MAC de base assentes nas conhecidas técnicas ALOHA e carrier sensing. As suas funcionalidades foram devidamente concebidas tendo em conta as características e requisitos dos futuros sistemas de multiprocessadores. Além disso, os seus desempenhos foram avaliados por meio de simulações informáticas sob diferentes configurações de chips. Os resultados obtidos demonstram os prós e contras destes simples protocolos MAC baseados na contenção e abrem o caminho para a futura exploração do espaço de concepção MAC.
Parasitismo tecnológico:
(2018) | Nanocomposite Graphene based Tunable Absorber for Combating Electromagnetic Pollution: https://www.researchgate.net/publication/337762251_Nanocomposite_Graphene_based_Tunable_Absorber_for_Combating_Electromagnetic_Pollution
161) CORONA: sistema de coordenação e roteamento para nano-redes: https://www.brighteon.com/06e20741-bb47-41b1-9569-02ea0a9435a7
2015 | CORONA: Um sistema de Coordenação e Roteamento para
Nano-redes | CORONA: A Coordinate and Routing system for
Nanonetworks: https://www.semanticscholar.org/paper/CORONA%3A-A-Coordinate-and-Routing-system-for-Tsioliaridou-Liaskos/1c6936f4a32d53d76eb3689c5754742f8df26a52
PDF: https://projects.ics.forth.gr/_publications/CORONA2015.pdf | http://users.ics.forth.gr/~cliaskos/files/cnf/NANOCOM15.pdf
VIDEOS:
154) Obsoletismo do paradigma médico como ferramenta de engenharia social: https://www.brighteon.com/8b45209f-ca14-4ac7-b75d-69ef0709a486
155) Saúde grafenada - alegado controlo do Electrosmog: https://www.brighteon.com/e409dd5b-3f22-46cd-93b9-76c7dbf45b2c
152) Rede Telecom Intracorporal - parasitismo tecnológico: https://www.brighteon.com/96415de9-8803-4b3c-b098-62d7cfb76613
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Video original: Not ordinary cows, testing mobile connectivity in rural locations as part of Cisco' 5G projec: https://www.youtube.com/watch?v=dM6QvLIkdC8
Tal como os injectados, as vacas 5G terão o metabolismo monitorizado e controlado por nano-routers de grafeno, introduzido nas rações e/ou vacinas.
157) Vacinados com endereço MAC (microchipados): https://www.brighteon.com/ed942490-a6e6-40a5-98d9-5ae956b604c0
(2014) | Initial MAC Exploration for Graphene-enabled Wireless Networks-on-Chip: https://dl.acm.org/doi/10.1145/2619955.2619963
RESUMO
Na próxima era de processadores de núcleos-múltiplos, as arquitecturas serão compostas por centenas ou mesmo milhares de núcleos de processadores, que interagem entre si através de uma plataforma de comunicação internas para fins de sincronização e coerência/consistência de dados. À medida que o tráfego gerado dentro do chip se torna mais complexa e intensiva, é necessário conceber novas plataformas de comunicação que vão além dos esquemas convencionais e garantam um suporte multi-transmissões de alto rendimento, baixa latência, e baixa potência. A nanotecnologia oferece uma oportunidade dentro deste contexto em virtude das antenas de grafeno terahertz, o que poderia permitir a integração de Rede Sem Fios Facilitada por Grafeno Interna por núcleo (GWNoC). No entanto, é essencial conceber um protocolo MAC apropriado de modo a beneficiar plenamente desta nova abordagem. Para dar uma 1ª contribuição neste sentido, neste artigo desenhamos dois protocolos MAC de base assentes nas conhecidas técnicas ALOHA e carrier sensing. As suas funcionalidades foram devidamente concebidas tendo em conta as características e requisitos dos futuros sistemas de multiprocessadores. Além disso, os seus desempenhos foram avaliados por meio de simulações informáticas sob diferentes configurações de chips. Os resultados obtidos demonstram os prós e contras destes simples protocolos MAC baseados na contenção e abrem o caminho para a futura exploração do espaço de concepção MAC.
Parasitismo tecnológico:
(2018) | Nanocomposite Graphene based Tunable Absorber for Combating Electromagnetic Pollution: https://www.researchgate.net/publication/337762251_Nanocomposite_Graphene_based_Tunable_Absorber_for_Combating_Electromagnetic_Pollution
161) CORONA: sistema de coordenação e roteamento para nano-redes: https://www.brighteon.com/06e20741-bb47-41b1-9569-02ea0a9435a7
2015 | CORONA: Um sistema de Coordenação e Roteamento para
Nano-redes | CORONA: A Coordinate and Routing system for
Nanonetworks: https://www.semanticscholar.org/paper/CORONA%3A-A-Coordinate-and-Routing-system-for-Tsioliaridou-Liaskos/1c6936f4a32d53d76eb3689c5754742f8df26a52
PDF: https://projects.ics.forth.gr/_publications/CORONA2015.pdf | http://users.ics.forth.gr/~cliaskos/files/cnf/NANOCOM15.pdf
VIDEOS:
154) Obsoletismo do paradigma médico como ferramenta de engenharia social: https://www.brighteon.com/8b45209f-ca14-4ac7-b75d-69ef0709a486
155) Saúde grafenada - alegado controlo do Electrosmog: https://www.brighteon.com/e409dd5b-3f22-46cd-93b9-76c7dbf45b2c
152) Rede Telecom Intracorporal - parasitismo tecnológico: https://www.brighteon.com/96415de9-8803-4b3c-b098-62d7cfb76613
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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