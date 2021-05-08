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ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ; ANTICHRIST KILLERS STOP THE CORONAVIRUS VACCINES OF DEATH
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93 views • May 08, 2021
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ; ANTICHRIST KILLERS STOP THE CORONAVIRUS VACCINES OF DEATH https://ugetube.com/watch/z6LJ8X7cG3rSLKY . ΠΗΓΗ: https://healthimpactnews.com/2021/8430-dead-354177-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/ .
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ.
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ -ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ; ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ANTICHRIST DICTATOR MAD ΚKILLERS STOP THE CORONAVIRUS VACCINES OF DEATH. IT IS GENOCIDE AND CRIMES AGAINST HUMANITY … ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΔΗΜΟΣΙΑΟΚΑΦΡΟΥΣ.
ΕΙΜΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ, ΟΣΟ ΖΩ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΦΩΝΑΖΩ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ...
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΦΥΛΑΚΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΒΛΑΨΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ ΗΜΩΝ. ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ…
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Η Φωνή της νομιμότητας και της λογικής, Αργυρώ Τέγουτζικ Ειρηνοδίκης. Οι παρανομίες της Υποχρέωσης για τα Selftest και ο Βασανισμός. Οι απειλές και ο εκβιασμός ότι θα χάσεις τη δουλειά σου… https://www.brighteon.com/2b7ee0d5-67a5-4f08-a537-e1b66ad415b3 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ.
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΨΥΧΑΣΘΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ -ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ; ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ANTICHRIST DICTATOR MAD ΚKILLERS STOP THE CORONAVIRUS VACCINES OF DEATH. IT IS GENOCIDE AND CRIMES AGAINST HUMANITY … ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΔΗΜΟΣΙΑΟΚΑΦΡΟΥΣ.
ΕΙΜΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ, ΟΣΟ ΖΩ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΦΩΝΑΖΩ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ...
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΦΥΛΑΚΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΒΛΑΨΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ ΗΜΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ ΗΜΩΝ. ΑΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ…
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl .
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ ΟΥΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΙ; ΖΟΜΠΙ; https://www.brighteon.com/d38bd540-cc57-4290-8b5a-588fb691109a .
Η Φωνή της νομιμότητας και της λογικής, Αργυρώ Τέγουτζικ Ειρηνοδίκης. Οι παρανομίες της Υποχρέωσης για τα Selftest και ο Βασανισμός. Οι απειλές και ο εκβιασμός ότι θα χάσεις τη δουλειά σου… https://www.brighteon.com/2b7ee0d5-67a5-4f08-a537-e1b66ad415b3 .
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
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