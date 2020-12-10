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L'info en questionS #27 - Live du jeudi 10 décembre 2020 - Avec René Bickel
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10 views • December 10, 2020
10 décembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=gwVYBX_LzH8
Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCJn8vimqSDmSIbPy2ApS4Xw
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
René Bickel : https://www.bickel.fr/
Chaîne YT : https://www.youtube.com/channel/UC1Bi_XkBmJwcQqoEnZnJGLQ
Jusqu’où iront-ils ? Autopsie d'une plandémie par René BICKEL
https://www.brighteon.com/07d0df0e-77fb-4bd4-ad45-b6de3bdc865f
L'humanité à la croisée des chemins - René BICKEL
https://www.brighteon.com/6640d936-dde5-47e8-9a2c-fc452636e930
Renforcer sa vitalité ce n'est pas sorcier - René Bickel
https://www.brighteon.com/6a2433ea-5bd0-4076-be80-fb85f901bb9d
Mal Traités le documentaire choc sur la Covid-19
https://www.brighteon.com/de6b892b-ff08-47c5-80c4-fe6f0830d4e9
Hold-Up : playlist avec le doc et les interviews grand format :
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=3586e801-86ef-4abb-8990-46ff0c547e32&;index=1
Pour empêcher que son enfant se fasse piquer inopinément à l’école : prendre les devants et signifier dans un courrier recommandé à la direction de l’école, qui se devra d’acquitter ledit courrier, l’interdiction de vacciner son enfant, en invoquant au besoin la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui place le libre consentement éclairé du patient comme préalable incontournable à tout acte médical. Le vaccin n’ayant fait l’objet d’aucun test ni aucune preuve de son innocuité c’est à dire absence d’effets secondaires graves sur le moyen et long terme, ni même d’aucune étude sur les bénéfices / risques encourus, il devient de facto un produit d’expérimentation et tombe sous le coup du code de Nuremberg qui interdit d’expérimenter quelques substance ou protocole que ce soit à quiconque sans son consentement.
Dans le même temps, expliquer à ses enfants qu’en cas d’arrivée dans l’établissement, annoncée ou non, de tout personnel dans le but de procéder sur le champ à une vaccination des élèves, foutre le camp aussi vite que possible de l’école, en courant s’il le faut, sans paniquer mais avec résolution, sans écouter quelques menace de sanction ou punition que ce soit même s’il est question de renvoi ou de s’en prendre aux parents, et vite rentrer à la maison et en informer ses parents. Surtout quitter l’établissement au plus vite sans demander la permission de personne, sans faire d’esclandre si possible mais cela n’est pas grave autrement, et rentrer à la maison. Au besoin invoquer les sanctions au pénal en leur nom propre de toute personne qui chercherait à s’interposer mais ne pas perdre de temps dans de vaines discussions. Et ne pas perdre non plus de temps à essayer de convaincre ses camarades. Il y va de sa propre survie.
Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
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👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCJn8vimqSDmSIbPy2ApS4Xw
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
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👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
René Bickel : https://www.bickel.fr/
Chaîne YT : https://www.youtube.com/channel/UC1Bi_XkBmJwcQqoEnZnJGLQ
Jusqu’où iront-ils ? Autopsie d'une plandémie par René BICKEL
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L'humanité à la croisée des chemins - René BICKEL
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Renforcer sa vitalité ce n'est pas sorcier - René Bickel
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Mal Traités le documentaire choc sur la Covid-19
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Hold-Up : playlist avec le doc et les interviews grand format :
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=3586e801-86ef-4abb-8990-46ff0c547e32&;index=1
Pour empêcher que son enfant se fasse piquer inopinément à l’école : prendre les devants et signifier dans un courrier recommandé à la direction de l’école, qui se devra d’acquitter ledit courrier, l’interdiction de vacciner son enfant, en invoquant au besoin la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui place le libre consentement éclairé du patient comme préalable incontournable à tout acte médical. Le vaccin n’ayant fait l’objet d’aucun test ni aucune preuve de son innocuité c’est à dire absence d’effets secondaires graves sur le moyen et long terme, ni même d’aucune étude sur les bénéfices / risques encourus, il devient de facto un produit d’expérimentation et tombe sous le coup du code de Nuremberg qui interdit d’expérimenter quelques substance ou protocole que ce soit à quiconque sans son consentement.
Dans le même temps, expliquer à ses enfants qu’en cas d’arrivée dans l’établissement, annoncée ou non, de tout personnel dans le but de procéder sur le champ à une vaccination des élèves, foutre le camp aussi vite que possible de l’école, en courant s’il le faut, sans paniquer mais avec résolution, sans écouter quelques menace de sanction ou punition que ce soit même s’il est question de renvoi ou de s’en prendre aux parents, et vite rentrer à la maison et en informer ses parents. Surtout quitter l’établissement au plus vite sans demander la permission de personne, sans faire d’esclandre si possible mais cela n’est pas grave autrement, et rentrer à la maison. Au besoin invoquer les sanctions au pénal en leur nom propre de toute personne qui chercherait à s’interposer mais ne pas perdre de temps dans de vaines discussions. Et ne pas perdre non plus de temps à essayer de convaincre ses camarades. Il y va de sa propre survie.
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