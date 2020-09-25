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L'humanité à la croisée des chemins - René BICKEL
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15 views • September 25, 2020
24 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=l1A9CcFVT6k
René BICKEL : https://www.youtube.com/channel/UC1Bi_XkBmJwcQqoEnZnJGLQ
La crise du coronavirus et la dictature en marche. Des solutions pour en sortir et construire un monde meilleur.
René BICKEL auteur des livres/BD : "Le Malade Enchaîné", "Les chemins de la souveraineté individuelle", "Vaccination : la grande illusion", "OGM, farines animales et autres vacheries", "Découvertes interdites : L’affaire BELJANSKI", "Le théâtre de la vie", " L’amorce d’un changement se dessine", " Ne soyons pas dupes".
www.bickel.fr
René BICKEL : https://www.youtube.com/channel/UC1Bi_XkBmJwcQqoEnZnJGLQ
La crise du coronavirus et la dictature en marche. Des solutions pour en sortir et construire un monde meilleur.
René BICKEL auteur des livres/BD : "Le Malade Enchaîné", "Les chemins de la souveraineté individuelle", "Vaccination : la grande illusion", "OGM, farines animales et autres vacheries", "Découvertes interdites : L’affaire BELJANSKI", "Le théâtre de la vie", " L’amorce d’un changement se dessine", " Ne soyons pas dupes".
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