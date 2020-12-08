Mal Traités le documentaire choc sur la Covid-19

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Mal Traités le documentaire choc sur la Covid-19
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301 views • December 08, 2020
https://www.revelation-covid.com/video/
Enfin un vrai travail de journalisme d’investigation sur la crise de la COVID !
Enfin la vérité sur le protocole du Pr Raoult, décrié par les médias malgré plus de 100 études scientifiques favorables !
Enfin des experts qui témoignent, à visage découvert, des remèdes naturels qui marchent contre la Covid-19 : la vitamine D, le zinc, la vitamine C, et d’autres encore !
Tout est révélé dans ce documentaire incroyable d’Alexandre Chavouet.
Enfin un vrai travail de journalisme d’investigation sur la crise de la COVID !
Enfin la vérité sur le protocole du Pr Raoult, décrié par les médias malgré plus de 100 études scientifiques favorables !
Enfin des experts qui témoignent, à visage découvert, des remèdes naturels qui marchent contre la Covid-19 : la vitamine D, le zinc, la vitamine C, et d’autres encore !
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