Mal Traités le documentaire choc sur la Covid-19

Enfin un vrai travail de journalisme d’investigation sur la crise de la COVID !Enfin la vérité sur le protocole du Pr Raoult, décrié par les médias malgré plus de 100 études scientifiques favorables !Enfin des experts qui témoignent, à visage découvert, des remèdes naturels qui marchent contre la Covid-19 : la vitamine D, le zinc, la vitamine C, et d’autres encore !Tout est révélé dans ce documentaire incroyable d’Alexandre Chavouet.