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Jusqu’où iront-ils ? Autopsie d'une plandémie par René BICKEL
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11 views • November 29, 2020
1 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=iMIh6JMpwrA
René BICKEL : https://www.youtube.com/channel/UC1Bi_XkBmJwcQqoEnZnJGLQ
En ces temps de pandémie, nous assistons à une réduction drastique de nos libertés. Cette vidéo pose des questions essentielles sur la véritable origine de cette pandémie. En faisant un peu de recherche nous nous rendons compte que cette pandémie a été programmée de longue date. Qui est derrière tout cela ? Il y a un but caché que nous devons absolument connaitre. Par une manipulation bien orchestrée, une phobie irrationnelle du virus s'est installée dans nos sociétés. Par une vraie connaissance sur le fonctionnement du corps nous pouvons comprendre que le virus n'est rien et que le terrain est tout.
Il est impératif de mettre fin aux mensonges répercutés par les médias depuis le début de cette pandémie pour retrouver nos libertés.
www.bickel.fr
René BICKEL : https://www.youtube.com/channel/UC1Bi_XkBmJwcQqoEnZnJGLQ
En ces temps de pandémie, nous assistons à une réduction drastique de nos libertés. Cette vidéo pose des questions essentielles sur la véritable origine de cette pandémie. En faisant un peu de recherche nous nous rendons compte que cette pandémie a été programmée de longue date. Qui est derrière tout cela ? Il y a un but caché que nous devons absolument connaitre. Par une manipulation bien orchestrée, une phobie irrationnelle du virus s'est installée dans nos sociétés. Par une vraie connaissance sur le fonctionnement du corps nous pouvons comprendre que le virus n'est rien et que le terrain est tout.
Il est impératif de mettre fin aux mensonges répercutés par les médias depuis le début de cette pandémie pour retrouver nos libertés.
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