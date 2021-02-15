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ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ! UNFAITHFUL ZIONISTS CRUCIFY CHRIST AGAIN BECAUSE CALL ANTICHRIST 666 MESSIAH TO COME NOW SAVE THE WORLD FROM CORONAVIRUS CHAOS!
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ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ! UNFAITHFUL ZIONISTS CRUCIFY CHRIST AGAIN BECAUSE CALL ANTICHRIST 666 MESSIAH TO COME NOW SAVE THE WORLD FROM CORONAVIRUS CHAOS!
ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ («καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν» Ματθ. 27, 25) ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666 ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟΥ, ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ!
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ "Η ΕΥΛΟΓΙΑ" ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ - ZIONISM AND "ANTICHRIST MESSIAH" https://youtu.be/f3DYedUMr18 ... ΓΙΑΤΙ Η ΤΡΕΛΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΚΡΑΤΑΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2000 ΧΡΟΝΙΑ...
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ. ΜΗΠΩΣ ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΔΗΘΕΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ; https://www.brighteon.com/10be77d9-fe1b-40fe-9ce0-ea1838658ea2
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
653 Deaths + 12,044 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-injuries-covid-vaccine-cdc-data/
EudraVigilance: 932 θάνατοι μετά τη χορήγηση του εμβολίου Pfizer https://dimpenews.com/2021/02/12/eudravigilance-932-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb/
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 .
"ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ Γράφει ο Ιάκωβος Τίγκας, ιατρός Επόπτης Δημόσιας Υγείας https://oimos-athina.blogspot.com/2020/06/blog-post_79.html . ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: "Face Masks Pose Serious Risks to the Healthy by Dr. Russell Blaylock https://www.globalresearch.ca/face-masks-pose-serious-risks-healthy/5712649 " ... Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ: https://oimos-athina.blogspot.com/2020/07/blog-post_119.html .
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ (ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ!) Γράφει ο Ιατρός Βαγγέλης Κουρούκλης http://oimos-athina.blogspot.com/2020/08/blog-post_52.html .
Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΙΔΟΥ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec . ΓΙΑΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΧΘΕΣ: Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας! Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες... https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec ...
ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ: https://www.brighteon.com/channels/freevolition
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ («καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν» Ματθ. 27, 25) ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666 ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟΥ, ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ!
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ "Η ΕΥΛΟΓΙΑ" ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ - ZIONISM AND "ANTICHRIST MESSIAH" https://youtu.be/f3DYedUMr18 ... ΓΙΑΤΙ Η ΤΡΕΛΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΚΡΑΤΑΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2000 ΧΡΟΝΙΑ...
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ. ΜΗΠΩΣ ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΔΗΘΕΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ; https://www.brighteon.com/10be77d9-fe1b-40fe-9ce0-ea1838658ea2
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
653 Deaths + 12,044 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-injuries-covid-vaccine-cdc-data/
EudraVigilance: 932 θάνατοι μετά τη χορήγηση του εμβολίου Pfizer https://dimpenews.com/2021/02/12/eudravigilance-932-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb/
ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ "Δημοσιευμένη Μελέτη στο περιοδικό του CDC για μάσκες: Δεν έχουν καμία σημαντική επίδραση (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/f53bdc1b-762e-40d6-9a3f-c77a76836489 .
"ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ Γράφει ο Ιάκωβος Τίγκας, ιατρός Επόπτης Δημόσιας Υγείας https://oimos-athina.blogspot.com/2020/06/blog-post_79.html . ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: "Face Masks Pose Serious Risks to the Healthy by Dr. Russell Blaylock https://www.globalresearch.ca/face-masks-pose-serious-risks-healthy/5712649 " ... Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ: https://oimos-athina.blogspot.com/2020/07/blog-post_119.html .
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ (ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΙΟΥΣ!) Γράφει ο Ιατρός Βαγγέλης Κουρούκλης http://oimos-athina.blogspot.com/2020/08/blog-post_52.html .
Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΙΔΟΥ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec . ΓΙΑΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΜΕΧΡΙ ΕΧΘΕΣ: Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς. Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας! Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες... https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec ...
ΘΕΛΕΤΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ; ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ: https://www.brighteon.com/channels/freevolition
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
"ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ", ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 666.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e
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