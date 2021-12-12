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153) Sintomas da ilusão entre biologia e tecnologia (efeito tóxico)
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21 views • December 12, 2021
Créditos a LAQUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/
December 12, 2021 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 207: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA207-:1
Conteúdo/cronologia:
00:00 - Grafeno amplia sinais de GHz para THz;
01:48 - Grafeno e reacção do "sistema imunológico", neutrófilos e mieloperoxidase;
06:00 - Grafeno e as interacções com o sangue;
10:35 - Grafeno e radio-modelação por frequências;
13:47 - Grafeno e o controlo remoto de células cardíacas.
Estudos/artigos apresentados:
2018 | Grafeno para amplificar las señales de GHz a THz: https://cordis.europa.eu/article/id/124280-graphene-boosts-ghz-signals-into-terahertz-territory/es
2018 | Graphene oxide is detected in the body by specialized cells of the immune system: https://www.graphene-info.com/graphene-oxide-detected-body-specialized-cells-immune-system
2018 | Graphene oxide touches blood: in vivo interactions of bio-coronated 2D materials : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32254085/
2010 | Radio-frequency characteristics of graphene oxide: https://www.researchgate.net/publication/234845171_Radio-frequency_characteristics_of_graphene_oxide
2018 | Manejan células cardiacas cultivadas en laboratorio mediante control remoto: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-manejan-celulas-cardiacas-cultivadas-laboratorio-control-remoto-20180522073436.html
161) CORONA: sistema de coordenação e roteamento para nano-redes: https://www.brighteon.com/06e20741-bb47-41b1-9569-02ea0a9435a7
154) Obsoletismo do paradigma médico como ferramenta de engenharia social: https://www.brighteon.com/8b45209f-ca14-4ac7-b75d-69ef0709a486
As "vagas" são criadas com radiação não ionizante e desencadeiam a Síndrome da Radiação Aguda (ARS):
141) ELECTROSMOG - electro-pandemia (prova): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/103e0f7b-f163-4650-a016-071ff258b7be
143) ELECTROSMOG - electro-pandemia (actualização): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/397a7720-6d59-4a0b-9d1e-7dafed6600c0
150) Sintomas das Vagas (síndrome irradiação aguda): https://www.brighteon.com/09fdde18-1d09-4525-ac22-e5ae76c84e6f
144) Campos electromagnéticos 900MHz e a toxicidade de nanopartículas (Estudo - 2018): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/92627e34-91c2-432d-b233-6b9a58f164db
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
Graphene biointerfaces for optical stimulation of cells | 19/05/2018: https://www.youtube.com/watch?v=4Lu1om19eno
152) Rede Telecom Intracorporal - parasitismo tecnológico: https://www.brighteon.com/96415de9-8803-4b3c-b098-62d7cfb76613
140) Sangramento causado por feixes 5G será imputado ao vírus Marburgo: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/adde7fb6-dafe-4e42-b5be-5eb60bbf39d3
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
December 12, 2021 | DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 207: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA207-:1
Conteúdo/cronologia:
00:00 - Grafeno amplia sinais de GHz para THz;
01:48 - Grafeno e reacção do "sistema imunológico", neutrófilos e mieloperoxidase;
06:00 - Grafeno e as interacções com o sangue;
10:35 - Grafeno e radio-modelação por frequências;
13:47 - Grafeno e o controlo remoto de células cardíacas.
Estudos/artigos apresentados:
2018 | Grafeno para amplificar las señales de GHz a THz: https://cordis.europa.eu/article/id/124280-graphene-boosts-ghz-signals-into-terahertz-territory/es
2018 | Graphene oxide is detected in the body by specialized cells of the immune system: https://www.graphene-info.com/graphene-oxide-detected-body-specialized-cells-immune-system
2018 | Graphene oxide touches blood: in vivo interactions of bio-coronated 2D materials : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32254085/
2010 | Radio-frequency characteristics of graphene oxide: https://www.researchgate.net/publication/234845171_Radio-frequency_characteristics_of_graphene_oxide
2018 | Manejan células cardiacas cultivadas en laboratorio mediante control remoto: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-manejan-celulas-cardiacas-cultivadas-laboratorio-control-remoto-20180522073436.html
161) CORONA: sistema de coordenação e roteamento para nano-redes: https://www.brighteon.com/06e20741-bb47-41b1-9569-02ea0a9435a7
154) Obsoletismo do paradigma médico como ferramenta de engenharia social: https://www.brighteon.com/8b45209f-ca14-4ac7-b75d-69ef0709a486
As "vagas" são criadas com radiação não ionizante e desencadeiam a Síndrome da Radiação Aguda (ARS):
141) ELECTROSMOG - electro-pandemia (prova): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/103e0f7b-f163-4650-a016-071ff258b7be
143) ELECTROSMOG - electro-pandemia (actualização): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/397a7720-6d59-4a0b-9d1e-7dafed6600c0
150) Sintomas das Vagas (síndrome irradiação aguda): https://www.brighteon.com/09fdde18-1d09-4525-ac22-e5ae76c84e6f
144) Campos electromagnéticos 900MHz e a toxicidade de nanopartículas (Estudo - 2018): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/92627e34-91c2-432d-b233-6b9a58f164db
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
Graphene biointerfaces for optical stimulation of cells | 19/05/2018: https://www.youtube.com/watch?v=4Lu1om19eno
152) Rede Telecom Intracorporal - parasitismo tecnológico: https://www.brighteon.com/96415de9-8803-4b3c-b098-62d7cfb76613
140) Sangramento causado por feixes 5G será imputado ao vírus Marburgo: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/adde7fb6-dafe-4e42-b5be-5eb60bbf39d3
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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