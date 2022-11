🏆 News & Q_lues

More news and Q clues. We have reached the point where the Hunters are now The Hunted. Events long awaited for are starting to be visible. The corruption on the planet is being cleaned up. The weeds in the Garden Of Eden are being exposed and pulled. Like Trump said, "We've Caught Them All."



๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ โœŒ๏ธ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿ™

โš”๏ธ ๐Ÿ‘€ Current News

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/4ad48e60-7a6c-402b-95d0-e0ded67c510bย

โš”๏ธ A Visual Description Of Awakening

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/5811dc0a-7b75-4936-b07e-eee83053b09cย



โš”๏ธ Return To The Sacred (Think - Infiltration is a Two Way Street)

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/b95473c2-e7e9-457d-8d02-f6ae1278ae7eย

โš”๏ธ 1 Putting On The Armour Of God Video ONE

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/bf60b2e7-8eb5-4036-8fc1-86d68056cbda



โš”๏ธ 2 Stand In Your Power with the Armour Of God

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/6bc2a6e7-817c-48b3-bbf7-6de015c79c

โš”๏ธ 3 Perception and the Armour Of God

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/7f64f3a3-9f6b-476a-97ca-71442cb3fe1

โš”๏ธ 4 Energy, Frequency & Vibration

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/ac6fc661-deae-472c-8958-a952e83bf52aย

โš”๏ธ 5 Waking Up The LION In You

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/e883977c-1e06-4900-84c2-f6bb6bdc9a7d



โš”๏ธ 6 Warriors and Healers

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/eb526dbe-5de6-4a91-a901-36977b4052b0



โš”๏ธ 7 Final to series. Video #7 of seven.

๐Ÿ‘‰ https://www.brighteon.com/bc5c6255-b863-456a-8660-18e199fcbe6



๐•™๐•’๐•ก๐•ก๐•š๐•Ÿ๐•–๐•ค๐•ค ๐•š๐•ค ๐•’๐•Ÿ ๐•š๐•Ÿ๐•ค๐•š๐••๐•– ๐•›๐• ๐•“ โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†

.......... โ„’โ„ดัตโ„ฏ โ˜ฎ

In Lak'ech Ala K'in โ™ฅ

๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.๐Ÿ‘‡

โœ” Gab 'Digital Warriors United' - https://gab.com/groups/40941 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Digital Warriors United' - https://mewe.com/group/6073063be5851230e0031d77 ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Channel 'Digital Warriors United' - https://t.me/DigitalWarriorsUnited ๐Ÿ—ก

โœ” My Moon Talks on "THRIVALISM" from 2017 ๐ŸŽฏ

Also Find me on Rumble, Brighteon, Bitchute and UGEtube. Search for "The Twisted Light Worker."