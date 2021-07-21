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Τετάρτη 21/07/2021 ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ, ΣΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
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Τετάρτη 21/07/2021 ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ, ΣΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ https://ugetube.com/watch/AFx2SxVBNMEpYaf , https://rumble.com/vjzc9w--2172021.-.html .
ΠΗΓΗ: https://amazonios.net/stoys-dromoys-xana-tin-tetarti-21-07-21-enantia-sto-mpoli-to-diachorismo-sta-apanthropa-metra/ .
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ... https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ https://www.brighteon.com/3820fa86-1b2d-4e66-9f98-21bed4e8d156 ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΕ ΤΑΥΤΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ QR GODE 666 ΩΣ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb . ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 Ή 3 ΧΡΟΝΙΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ! ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ".
ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ… ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΟΕΡΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ PCR-RT https://cormandrostenreview.com/report/ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ… ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΦΟΡΑΜΕ ΤΑ ΦΙΜΩΤΡΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ… ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΙΜΩΤΡΑ-ΜΑΣΚΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ… ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΓΡΑΝΘΕΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ «ΜΑΓΝΗΤΗ» ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ. ΑΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
ΠΗΓΗ: https://amazonios.net/stoys-dromoys-xana-tin-tetarti-21-07-21-enantia-sto-mpoli-to-diachorismo-sta-apanthropa-metra/ .
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ... https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 .
ΜΕ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 , ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ https://www.brighteon.com/3820fa86-1b2d-4e66-9f98-21bed4e8d156 ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ, ΣΕ ΤΑΥΤΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ QR GODE 666 ΩΣ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 https://www.brighteon.com/487a5fee-3107-4255-bfaf-4ca5983accfb . ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 Ή 3 ΧΡΟΝΙΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ! ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
"Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤO "Brighteon" ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ: https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ".
ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ… ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΟΕΡΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ PCR-RT https://cormandrostenreview.com/report/ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ… ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΦΟΡΑΜΕ ΤΑ ΦΙΜΩΤΡΑ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ… ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΙΜΩΤΡΑ-ΜΑΣΚΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ… ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΓΡΑΝΘΕΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ «ΜΑΓΝΗΤΗ» ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ. ΑΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
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