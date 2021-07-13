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STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY WITH COVID-19 VACCINES OF DEATH. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
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76 views • July 13, 2021
STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY WITH COVID-19 VACCINES OF DEATH. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ https://ugetube.com/watch/zIdUPsE6g2R1h4p , https://rumble.com/vjs65j-stop-the-crimes-against-humanity-with-covid-19-vaccines-of-death.-.html .
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΓΗ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ…
ΓΙΑΤΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΟΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ, ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΝΟΧΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΕΚΑΝΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟ 2021…
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΤΟ 1054 ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΠΙΚΗ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2001. ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ… https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . ΕΚΤΟΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2016 ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ…
ΙΣΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ 666 ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΓΟ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ… ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ».
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΑΣ
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΕΠΕΙΔΗ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΓΗ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ…
ΓΙΑΤΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΟΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ, ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΝΟΧΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΕΚΑΝΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟ 2021…
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΤΟ 1054 ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΠΙΚΗ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2001. ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ… https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e . ΕΚΤΟΤΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2016 ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ…
ΙΣΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ 666 ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΪΟ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΓΟ ΝΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ… ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ».
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΑΣ
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
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