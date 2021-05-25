© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
80) Governo Autoriza que Operadoras Testem 5G sem Debate nem Consentimento dos Portugueses
Follow
1
Share
Report
48 views • May 25, 2021
Créditos para o Noticias Viriato: https://www.youtube.com/watch?v=aqFdg01jnk0
Hugo Silva é Professor Auxiliar no Departamento de Física da Universidade de Évora e é membro integrado do Instituto de Ciências da Terra. Durante o doutoramento explorou as propriedades electromagnéticas de nanomateriais. Fez pos-doc em precursores electromagnético de sismos pelo qual recebeu o prémio de estímulo à investigação da Fundação Calouste Gulbenkian. Trabalhou depois em electricidade atmosférica, tendo-se dedicado aos efeitos de poluição urbana. Foi investigador visitante na Universidade de Bristol, onde tomou conhecimento sobre os efeitos das linhas de alta tensão de transporte de electricidade na saúde humana. Dedicou-se depois à energia solar e, recentemente, ao bio-electromagnetismo colaborando com o Environmental Health Trust. A lista publicações, da qual consta de 60 artigos científicos, e a expectiva métrica pode ser encontrada aqui: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55986581800
Para mais informações sobre o tema da parte do Dr. Hugo Silva:
Entrevistas:
1. https://www.youtube.com/watch?v=-7HhcPfhUbE
2. https://tvi24.iol.pt/sociedade/programa-alexandra-borges-livro/livro-de-reclamacoes-antena-de-telecomunicacoes-junto-a-escola-e-lar-de-idosos
3. https://www.brighteon.com/859644b6-c66c-4575-89e6-1aef48a8734a
4. https://www.brighteon.com/f081ec36-1b47-4af7-a9ae-10e70fbaa1e0
5. https://www.brighteon.com/68954a67-40a7-4588-9938-10ca419ad205
6. https://www.youtube.com/watch?v=aqFdg01jnk0 | registo de segurança: https://www.brighteon.com/89b2b837-6ee5-4bd4-92cc-64567d24dff3
Artigos de opinião:
1. https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-que-e-a-tecnologia-5g-e-quais-os-seus-perigos-537576
2. https://www.publico.pt/2019/12/25/sociedade/opiniao/alteracoes-climaticas-5g-sera-estao-preocupados-connosco-1898427
3. https://noticiasviriato.pt/antenas-de-telecomunicacoes-proximas-de-escolas-alguns-factos-que-devemos-saber/
4. https://observamagazine.pt/maio/om.html#p=36
5. https://noticiasviriato.pt/governo-autoriza-que-operadoras-testem-5g-sem-debate-nem-consentimento-dos-portugueses/
Apresentação:
1. https://drive.google.com/file/d/1MrI1r_-SbgNXftG95iHTVSOPPOSClill/view
2. https://www.youtube.com/watch?v=WVQSviRSjEI
3. https://www.youtube.com/watch?v=u_bPL-m0_sI
Canal:
1. https://www.youtube.com/channel/UChxKhWsqUHrpuwImztUrigQ
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Hugo Silva é Professor Auxiliar no Departamento de Física da Universidade de Évora e é membro integrado do Instituto de Ciências da Terra. Durante o doutoramento explorou as propriedades electromagnéticas de nanomateriais. Fez pos-doc em precursores electromagnético de sismos pelo qual recebeu o prémio de estímulo à investigação da Fundação Calouste Gulbenkian. Trabalhou depois em electricidade atmosférica, tendo-se dedicado aos efeitos de poluição urbana. Foi investigador visitante na Universidade de Bristol, onde tomou conhecimento sobre os efeitos das linhas de alta tensão de transporte de electricidade na saúde humana. Dedicou-se depois à energia solar e, recentemente, ao bio-electromagnetismo colaborando com o Environmental Health Trust. A lista publicações, da qual consta de 60 artigos científicos, e a expectiva métrica pode ser encontrada aqui: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55986581800
Para mais informações sobre o tema da parte do Dr. Hugo Silva:
Entrevistas:
1. https://www.youtube.com/watch?v=-7HhcPfhUbE
2. https://tvi24.iol.pt/sociedade/programa-alexandra-borges-livro/livro-de-reclamacoes-antena-de-telecomunicacoes-junto-a-escola-e-lar-de-idosos
3. https://www.brighteon.com/859644b6-c66c-4575-89e6-1aef48a8734a
4. https://www.brighteon.com/f081ec36-1b47-4af7-a9ae-10e70fbaa1e0
5. https://www.brighteon.com/68954a67-40a7-4588-9938-10ca419ad205
6. https://www.youtube.com/watch?v=aqFdg01jnk0 | registo de segurança: https://www.brighteon.com/89b2b837-6ee5-4bd4-92cc-64567d24dff3
Artigos de opinião:
1. https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-que-e-a-tecnologia-5g-e-quais-os-seus-perigos-537576
2. https://www.publico.pt/2019/12/25/sociedade/opiniao/alteracoes-climaticas-5g-sera-estao-preocupados-connosco-1898427
3. https://noticiasviriato.pt/antenas-de-telecomunicacoes-proximas-de-escolas-alguns-factos-que-devemos-saber/
4. https://observamagazine.pt/maio/om.html#p=36
5. https://noticiasviriato.pt/governo-autoriza-que-operadoras-testem-5g-sem-debate-nem-consentimento-dos-portugueses/
Apresentação:
1. https://drive.google.com/file/d/1MrI1r_-SbgNXftG95iHTVSOPPOSClill/view
2. https://www.youtube.com/watch?v=WVQSviRSjEI
3. https://www.youtube.com/watch?v=u_bPL-m0_sI
Canal:
1. https://www.youtube.com/channel/UChxKhWsqUHrpuwImztUrigQ
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.