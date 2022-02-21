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OTTAWA CANADA - THE OLD LADY WITH THE FRAME TRAMPLED BY THE QUEENS HORSES - SUPPORT THE PEACEFUL PROTESTERS.PEACE, LOVE, AND HAPPINESS IS THE ONLY WAY! HOLD THE LINE
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80 views • February 21, 2022
OTTAWA CANADA - THE OLD LADY WITH THE FRAME NOW CONFIRMED TRAMPLED BY POLICE HORSES
HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
FREQUENCY AND YOU LEARN NOW! THE SIMPLE WAY - https://www.brighteon.com/9d9bd8f9-ecb4-4d0d-9ac4-f29ad7015340
FREELAND & TRUDEAU CONSOLIDATE POWER AS OPPOSITION PARTIES FAIL TO STOP SLIDE TOWARDS TYRANNY - https://www.bitchute.com/video/q4s3G2vyr6s/
POLICE WHO HAVE NO NUMBERS OR BADGES ARE NOT POLICE BUT A UN FOREIGN NWO ARMY TO CRUSH CIVILIANS - https://www.brighteon.com/21a3ccb0-4fb2-4992-a3ad-bbc7bd15704e
WE GOT IT ALL! YOU ARE ALL BUSTED! - https://www.brighteon.com/9c0b312a-1a2f-43dc-9828-e34dc73bf1eb
THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f
CAN WE JUST TAKE A MOMENT? - https://www.brighteon.com/ab28f818-d46e-4d6d-a04c-79bb536f18ac
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CANADA - WE WIN OR - WE WIN! - https://www.brighteon.com/afc92d86-cd60-46c5-8ba1-d14c6e610722
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AUSTRALIA - THE LIGHT IS SHINING BRIGHT AND WE THE PEOPLE SHALL NOT BE MOVED SILENCED OF IGNORED , DEHUMANIZED OR FORGOTTEN WE ARE THE 99% WE DO NOT CONSENT YOU ARE ALL FIRED! - https://www.brighteon.com/e3afa5ca-41dc-4062-a83f-e8b02e4720f6
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HAVANA SYNDROME IS 5G SONIC WEAPONS SILENT AND DEADLY! YOU HAVE BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/3e011e97-b55f-4324-b508-5a780c2de99b
WARNING! - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
FREQUENCY AND YOU LEARN NOW! THE SIMPLE WAY - https://www.brighteon.com/9d9bd8f9-ecb4-4d0d-9ac4-f29ad7015340
FREELAND & TRUDEAU CONSOLIDATE POWER AS OPPOSITION PARTIES FAIL TO STOP SLIDE TOWARDS TYRANNY - https://www.bitchute.com/video/q4s3G2vyr6s/
POLICE WHO HAVE NO NUMBERS OR BADGES ARE NOT POLICE BUT A UN FOREIGN NWO ARMY TO CRUSH CIVILIANS - https://www.brighteon.com/21a3ccb0-4fb2-4992-a3ad-bbc7bd15704e
WE GOT IT ALL! YOU ARE ALL BUSTED! - https://www.brighteon.com/9c0b312a-1a2f-43dc-9828-e34dc73bf1eb
THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f
CAN WE JUST TAKE A MOMENT? - https://www.brighteon.com/ab28f818-d46e-4d6d-a04c-79bb536f18ac
CHRIS SKY SMOKE AND MIRRORS - THE END! - https://www.brighteon.com/35fb5543-54ef-4d10-b4ca-ae0c59f1c0cb
CANADA - WE WIN OR - WE WIN! - https://www.brighteon.com/afc92d86-cd60-46c5-8ba1-d14c6e610722
THE "VACCINE WAS NEVER NEEDED! - DR HODKINSON - https://www.brighteon.com/015d7f80-1583-4667-ba7d-776f9912229e
AUSTRALIA - THE LIGHT IS SHINING BRIGHT AND WE THE PEOPLE SHALL NOT BE MOVED SILENCED OF IGNORED , DEHUMANIZED OR FORGOTTEN WE ARE THE 99% WE DO NOT CONSENT YOU ARE ALL FIRED! - https://www.brighteon.com/e3afa5ca-41dc-4062-a83f-e8b02e4720f6
JABBED FLASH WELCOME TO 5G HWAWEA = HWO -ARE -WE? THE REAL INVISIBLE ENEMY! TO NATIONAL SECURITY AND HUMAN WELL-BEING https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
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