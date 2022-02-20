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JO ROGAN AND MAAJID NAWAZ - THE NWO WEF CABAL - IS THE CCP,s TONY BLAIR AND THE WEF A THREAT TO UK NATIONAL SECURITY?
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102 views • February 20, 2022
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JO ROGAN AND MAAJID NAWAZ - THE NWO WEF CABAL - IS TONY BLAIR AND THE WEF A THREAT TO UK NATIONAL SECURITY? OUT OF CONTROL EMBEDDED COMPROMISED CORPORATE FUNDED LIARS WHO WANT TO IMPRISON THE PUBLIC AND FORCE EXPERIMENTS ON HUMANS - IT SOUNDS LIKE IT TO WE THE PEOPLE! - TONY BLAIR WAS FOUND GUILTY OF WAR CRIMES! AND LYING TO THE BRITISH PARLIAMENT AND THE PEOPLE THEY ARE REPORTEDLY SUPPOSED TO SERVE! THEY SERVE SATAN AND THEMSELVES AND ALLIES ONLY ON TO THEMSELVES! - WAR MONGERS AND MISCHIEF MAKERS YOUR COMMON ENEMY! THATS HIS ILK AND ALL WHO HE CONVENES WITH. ECONOMIC SLAVERY FALSE FLAGS AND COLOR REVOLUTIONS - A STAGE SHOW OF ACTORS LIARS AND BLUFFERS ALL FAKE ALL INTERNATIONAL CRIMINALS.ONE BIG CLUB! THAT THEY DO NOT EVER WANT YOU IN! THEY WANT YOU IN FEAR AND POVERTY WHILE THEY DANCE AND PARTY WHILE YOUR LOCKED DOWN! - SHITWEASELES THE LOT OF THEM! https://www.bitchute.com/video/FDCfVDJ8vIxz/
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JO ROGAN AND MAAJID NAWAZ - THE NWO WEF CABAL - IS TONY BLAIR AND THE WEF A THREAT TO UK NATIONAL SECURITY? OUT OF CONTROL EMBEDDED COMPROMISED CORPORATE FUNDED LIARS WHO WANT TO IMPRISON THE PUBLIC AND FORCE EXPERIMENTS ON HUMANS - IT SOUNDS LIKE IT TO WE THE PEOPLE! - TONY BLAIR WAS FOUND GUILTY OF WAR CRIMES! AND LYING TO THE BRITISH PARLIAMENT AND THE PEOPLE THEY ARE REPORTEDLY SUPPOSED TO SERVE! THEY SERVE SATAN AND THEMSELVES AND ALLIES ONLY ON TO THEMSELVES! - WAR MONGERS AND MISCHIEF MAKERS YOUR COMMON ENEMY! THATS HIS ILK AND ALL WHO HE CONVENES WITH. ECONOMIC SLAVERY FALSE FLAGS AND COLOR REVOLUTIONS - A STAGE SHOW OF ACTORS LIARS AND BLUFFERS ALL FAKE ALL INTERNATIONAL CRIMINALS.ONE BIG CLUB! THAT THEY DO NOT EVER WANT YOU IN! THEY WANT YOU IN FEAR AND POVERTY WHILE THEY DANCE AND PARTY WHILE YOUR LOCKED DOWN! - SHITWEASELES THE LOT OF THEM! https://www.bitchute.com/video/FDCfVDJ8vIxz/
PUTIN INVADES UKRAINE, WW3, ZIONIST PROPHECY AGENDA - https://www.bitchute.com/video/67fwkApX5Fc0/
WARNING CHILDREN - They are killing you with radiation 5G LRAD PULSED AND BEAMED ARD - https://www.bitchute.com/video/zaEfPByAUQhN/
THEY ARE ALL ACTORS! - https://www.brighteon.com/ac2cdc01-7cb1-404d-bd05-906616e9599f
NOTHING IS WHAT IT SEEMS - MUST WATCH! - https://www.bitchute.com/video/XlJhfBuNViIb/
DEPOP EUGENICS IS NOTHING "NEW" - L@@K https://www.brighteon.com/77c0ddc6-5b46-4d2d-b7b9-289fdba505c0
NIEL OLIVER - GOVERNMENTS WANT TO FEAR THE PEOPLE NOT A MADE UP VIRUS! J AND J LAW SUITES AND MORE! - https://www.brighteon.com/fcf13b06-037b-4877-9c06-74d00fc99610
THE REAL EVIL BEHIND THE GREAT DECEPTION - USA TO LONDON - https://www.brighteon.com/c9ede85e-2978-46a4-a551-8f4536349050
FREQUENCY AND YOU LEARN NOW! THE SIMPLE WAY - https://www.brighteon.com/9d9bd8f9-ecb4-4d0d-9ac4-f29ad7015340
KLAUS ADMITS HIS CRIME! HIS SPY,S ARE INFILTRATED IN ALL OF OUR GOVERNMENTS - https://www.brighteon.com/0680fb9c-6824-4237-a2e0-2e12c141f770
Blairs comrade now wants War! - THE ZIO COM-SERVATIVES https://www.brighteon.com/f2c1e444-a8c4-4e13-8893-5d8a7c4382bb
DAVID IYKE - THE PLAN https://www.brighteon.com/bc942cb4-ab62-4c94-ae24-9a8797cdd096
WE GOT IT ALL! YOU ARE ALL BUSTED! - https://www.brighteon.com/9c0b312a-1a2f-43dc-9828-e34dc73bf1eb
THE "VACCINE WAS NEVER NEEDED! - DR HODKINSON - https://www.brighteon.com/015d7f80-1583-4667-ba7d-776f9912229e
CHINA POISONS ITS OWN FOOD CHAIN - TO STERILIZE! AND DEPOPULATE https://www.brighteon.com/f2115f6e-e9ee-4444-a91b-1531a2d242e1
AUSTRALIA - THE LIGHT IS SHINING BRIGHT AND WE THE PEOPLE SHALL NOT BE MOVED SILENCED OF IGNORED , DEHUMANIZED OR FORGOTTEN WE ARE THE 99% WE DO NOT CONSENT YOU ARE ALL FIRED! - https://www.brighteon.com/e3afa5ca-41dc-4062-a83f-e8b02e4720f6
CANADA - WE WIN OR - WE WIN! - https://www.brighteon.com/afc92d86-cd60-46c5-8ba1-d14c6e610722
JABBED FLASH WELCOME TO 5G HWAWEA = HWO -ARE -WE? THE REAL INVISIBLE ENEMY! TO NATIONAL SECURITY AND HUMAN WELL-BEING https://www.brighteon.com/0f800481-cde2-45c0-8762-fa1dbe9f675e
5G STREET LAMPS THE KILLER OUTSIDE YOUR DOOR! - https://www.brighteon.com/893d4f84-38dd-4368-9a8b-5e931859bb01
YOUTUBE - WANTS MORE CENSORSHIP BECAUSE THEY HAVE ALL BEING FOUND OUT! - https://www.brighteon.com/6bc01043-9370-4d80-a76b-5c13e8115599
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