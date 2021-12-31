MAGNETIC GRAPHENE OXIDE PACKED! VAXXED MAN HOLDS CHARGE LOOK HOW HE POWERS HIS TV SIGNAL - HE IS NOW A GMO WI-FIED CIRCUIT ANTENNA! NOW HACKABLE! AND TRACKABLE! AND ZAPPABLE! ALL PATENTED!

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The 5G-FLU-CONNECTION - https://www.brighteon.com/f74273e4-aede-4707-b1d4-dc7dc6e442f6
NATURAL IMMUNITY IS AND WILL ALWAYS BE THE BEST DEFENSE AGAINST ANY ILLNESS - GOD MADE YOU AMAZING AND TOUGH! - THANK GOD WE DID NOT CHOOSE THE LYING DECEITFUL MANIPULATIVE COEARSIVE TACTICS THE GOV AND MSM HAVE PROPAGANDIZED AND LEAD PEOPLE INTO DARKNESS OF FEAR! ON PURPOSE NOT BROUGHT THEM TO THE LIGHT! AND THE TRUTH! AND THE "WAY"
THOSE DAYS ARE OVER! IT ALL CHANGES NOW! WE ARE THE POWER WE ARE THE 99% - DO NOT COMPLY AND IT ALL ENDS!
WE ARE NOT GOING TO LOOSE WE WILL BE VICTORIOUS AND THE WICKED WILL PAY! - NUREMBERG 2.0 COMING ROUND THE CORNER!
HOLD THE LINE! - WE ARE WINNING!
THINK OF THIS WHY? WOULD YOU WANT 3 OF ANYTHING? ANSWER = BECAUSE THEY DONT WORK AT ALL! AND ARE ACTUALLY A SPIKED MRNA BIO WEAPON THAT INFECTS YOU WITH WHAT EVER THE 5G TOWER BEAMS YOUR WAY IN A 12 MILE RADIUS WORKS WITH THE HIDDEN NANO GRAPHENE PARTICLES AND LIQUID BLUETOOTH SELF ASSEMBLING NANO TELEPHORISIS ROUTER TO TRACK YOU FOR THE BANKERS AND THE INTELS ELECTRIC FLU THE SYMPTOMS= ITS A COMPUTER GENERATED STRAIN REMEMBER FROM CCP CHINA THE ONE THEY MADE THE VACCINE FROM IN JUST 3 HOURS! FROM A DOWNLOADED SYNTHETIC DEADLY RECIPE AND NORMALLY VACCINES TAKE 10 YR ANIMAL AND 5 YEAR HUMAN- BEFORE GOING TO MARKET! - THE MRNA GENE EDITING JAB - YOU ARE THE TEST SUBJECT!
5G MASTS HAVE A MASSIVE COVERAGE AND ZAPP YOU VIA BLUETOOTH DEVICES EVEN 5G ACTIVE LAMP POSTS ,PHONES AND EVEN FRIDGES = ANYTHING "SMART" IS VERY DUMB! AND ALL ARE PULSED RADIATION FREQUENCY WAVES - OR WI-FI - THE 5G KILLER TOYS WERE FIRST FITTED ON THE FIRST DAY OF LOCKDOWN IN ALL CARE HOMES HOSPITALS -SCHOOLS AND BIG CORP SHOPS USING THE 5GY SYSTEM ITS DEADLY RADIATION ALSO NOT TESTED - YEAR RIGHT! USING THEM SINCE THE SPANISH FLU WHAT AGAIN TURNED OUT TO BE THE SHOT THAT KILLED THEM NOT A VIRUS! -ORIGINAL CAUSE WAS OVER HEAD EMF! POWER LINE ROLL OUT - RADIATION POISONING!
AS FOR THE JABS THEY AS WELL AS GRAPHENE HAS LIVE PARASITES STORED AT -70 DEGREES - THAT HATCH THEN BREAK DOWN YOUR IMMUNE SYSTEM AND THE NEXT THING YOU CATCH WILL BE DEATH! - WHY DO YOU THINK ITS NOT ISOLATED? BECAUSE THE WHOLE WORLD WOULD KNOW THEY HAVE COMMITTED GENOCIDE SILLY! THE GRAPHENE IS TOXIC TO HUMANS AND IS IN THERE IN A LIPOS COVERING SO IT INFILTRATES YOUR CELLS AND STACKS YOUR RED BLOOD CELLS UP LIKE COINS - RULIO BABY! - ITS A SLOW RELEASE DEATH INJECTION OR A GOF BIO WEAPON THAT HAS 4 STRAINS OF THE HIV SPIKE IN IT - TESTS ONLINE HAVE NOW PROVED THE ILLNESS WAS NOT NOVEL FROM NATURE BUT MADE IN CHAPEL HILL USA PAID FOR BY US TAX DOLLARS - THEN CHINA THEN EVERYWHERE VIA CHEMTRAIL DISPERSAL THROUGH SECRET DEALS WITH AIRLINES FOR TOP LANDING SPOTS - LOOK WHO OWNS THE AIRPORTS. THE WRITING IS ON THE WALL AND WE CAN ALL READ! - GAME OVER! ONE MORE THING! - IF YOU WERE TO CHOSE A MODEL WHY DID YOU CHOOSE A CHINESE CCP MODEL WITH THE WORST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE WORLD?????????? PSYCHOLOGICALLY BROWBEATEN WITH FORCE WILL NEVER WIN - CHECK HISTORY!
FACT CHECK THAT GENOCIDAL BITCHES.
YOU MIGHT WANT TO LOOK AT THIS! - RIGHT NOW!
https://www.brighteon.com/e4c7bdb0-f324-4a0b-bf74-3596c81a1706
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FINALLY THIS!
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THE DEVIL PUTS GRAPHENE IN THE THINGS YOU CANT RESIST! WATCH OUT HE IS A SNEAKY LITTLE BASTARD! CHECK EVERYTHING YOU PUT IN YOUR TEMPLE! - MILKA CHOCOLATE IS MAGNETIC AND PACKED WITH GRAPHENE - https://www.brighteon.com/1fe18404-2df2-409c-bdf9-35044245e846
DR SAM WHITE - IMPORTANT INFORMATION IF YOU HAVE BEEN VAXX DAMAGED - DR REINER FUELLMICH - https://www.bitchute.com/video/pd7rtdYMKTBt/
26-GHZ GRAPHENE TRANSISTOR
https://www.bitchute.com/video/e1z3WItxx8El/
NANOTECHNOLOGY IDENTIFIED IN VACCINES - COMPOSITION AND OBJECTIVE - HUMAN 2.0 PROJECT
https://www.bitchute.com/video/mLHJ9aY5BkL1/
GARETH IYKE - THERE WILL BE AN ARMY OF PEOPLE WITH NOTHIG ELSE TO LOOSE!
https://www.brighteon.com/9cd9bcd8-c7af-4519-9c1c-31e67f64686b
THEY ROLLED OUT 5G IN CHINA BEFORE THE JAB AND ALL SUFFERED RADIATION POISONING - https://www.brighteon.com/fa471b77-6938-4d5f-ba0c-704cf8a657f2
WISE WORDS - Coffee with Reverend Christine 1/2/22 - https://www.brighteon.com/124b2991-9bb2-4c88-97a6-32722d82082b
Graphene Oxide SMART DUST - The More You Know! - https://www.brighteon.com/fbcad82f-e305-4f01-9c49-7c9b3a592093
THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34
THEY ARE KILLING YOU WILL YOU WAKE UP????? 3 YEAR OLD DEAD STRAIGHT AWAY AFTER THE JAB! MURDER! - https://www.brighteon.com/f7d273ed-01ff-4f20-9c4b-7c01b11e425e
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Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
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