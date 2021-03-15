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Κωνσταντίνος Βαθιώτης: Η υποχρέωση αποστολής SMS ή συμπλήρωσης αυτοβεβαίωσης ως προδήλως αντισυνταγματικό μέτρο αυστηρής επιτήρησης του πολίτη
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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41 views • March 15, 2021
Κωνσταντίνος Βαθιώτης: Η υποχρέωση αποστολής SMS ή συμπλήρωσης αυτοβεβαίωσης ως προδήλως αντισυνταγματικό μέτρο αυστηρής επιτήρησης του πολίτη. Πηγή: https://www.triklopodia.gr/%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80/

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 .

Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15

ΜΠΟΥΡΛΑΣ CEO ΤΗΣ Pfizer: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΜΟΝΟ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ! https://www.brighteon.com/e7306a54-fb0f-4cd7-acdf-cae21c94299c

ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΤΟΥΣ... ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ; https://www.brighteon.com/6bfd4d45-2895-41aa-ba69-2aea79abb3d1

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)

Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ https://www.brighteon.com/83e12bf4-554f-4c0f-8fd5-7ed78d730e6e

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο).
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 http://www.freevolition.gr/666.htm ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ". ΑΝ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΙΑ ΑΠΕΙΡΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.
Keywords
freedomlieschristtruthgenocideglobalizationantichristdictatorshipdemocracyorthodoxyhellascoronavirusplandemic
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