ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΤΟΥΣ... ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ;

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

151 views • February 16, 2021





«Βόμβα» από DW: Επιστήμονες εξαγοράστηκαν από τη γερμανική κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν τα lockdowns





Χρίζουν επειγόντος ψυχιάτρων ή όχι ;;

Το ανέκδοτο με τον λύκο το ξέρετε;;;

Ο βοσκός που έκανε αστεία (ο ψεύτης βοσκός που φώναζε λύκος-λύκος)

Ήταν κάποτε ένας βοσκός που είχε ένα κοπάδι με αρκετά πρόβατα και ένα μαντρί έξω από το χωριό του. Κάθε πρωί, οδηγούσε τα πρόβατα σε ένα καταπράσινο λόφο κοντά στο μαντρί και τα άφηνε να βοσκήσουν με την ησυχία τους.

Συνήθως περνούσε την ώρα του παίζοντας την φλογέρα του, αλλά να που μία μέρα την ξέχασε στο μαντρί. Μην έχοντας τι να κάνει, σκέφτηκε να σκαρώσει μία φάρσα στους συγχωριανούς του. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα βράχο και άρχισε να φωνάζει προς την κατεύθυνση του χωριού: «Βοήθεια συγχωριανοί. Λύκοι τρων τα πρόβατα μου. Τρέξτε. Βοήθεια.» Οι άντρες του χωριού άρπαξαν ότι βρήκαν μπροστά τους και έτρεξαν να βοηθήσουν τον βοσκό, που μόλις τους είδε άρχισε να γελάει με το πάθημα τους

Ο βοσκός, όπως φαίνεται, βρήκε πολύ αστείο αυτό που έκανε, αφού το επανέλαβε κάνα δυο φορές ακόμα και κάθε φορά οι συγχωριανοί του έτρεχαν να τον βοηθήσουν. Να όμως που μια μέρα, μια αγέλη πεινασμένων λύκων όρμησαν στο κοπάδι του βοσκού και άρχισαν να το ξεκληρίζουν. Τρομαγμένος ο βοσκός έβαλε τις φωνές και καλούσε σε βοήθεια: «Βοήθεια συγχωριανοί. Λύκοι τρων τα πρόβατα μου. Τρέξτε. Βοήθεια.» Κανείς όμως δεν πήγε να τον βοηθήσει αφού όλοι νόμιζαν ότι για άλλη μια φορά ήθελε να γελάσει μαζί τους.

Εκείνη την φορά οι μόνοι που γέλασαν ήταν οι λύκοι. Βρήκαν πρώτης τάξεως φαγητό και το έφαγαν με την ησυχία τους. Μόνο ένας άνθρωπος εκεί κοντά κάτι φώναζε αλλά όπως είναι γνωστό οι λύκοι δεν γνωρίζουν την ανθρώπινη γλώσσα για να καταλάβουν τι έλεγε και έτσι συνέχισαν ανενόχλητοι το φαγητό τους.

ηθικό δίδαγμα

Τον ψεύτη δεν τον πιστεύουνε, ούτε εάν πει αλήθεια!

ΠΗΓΗ:





ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ ΤΟΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ, ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΨΥΧΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ…

ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΧΑΟΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΤΕ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ «ΣΩΤΗΡΑΣ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ 666, ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΙΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ) ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΘΕΝ "ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟ ΛΑΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" ΤΩΝ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ;



ΜΗΠΩΣ ΛΕΩ... ΜΗΠΩΣ;;; ΚΑΙ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ...





Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ



Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ;



ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΤΟΥΣ... ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ; ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/evi.kas.3/videos/3653493184706291/?t=22 «Βόμβα» από DW: Επιστήμονες εξαγοράστηκαν από τη γερμανική κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν τα lockdowns https://www.pronews.gr/kosmos/962350_vomva-apo-dw-epistimones-exagorastikan-apo-ti-germaniki-kyvernisi-gia-na Χρίζουν επειγόντος ψυχιάτρων ή όχι ;;Το ανέκδοτο με τον λύκο το ξέρετε;;;Ο βοσκός που έκανε αστεία (ο ψεύτης βοσκός που φώναζε λύκος-λύκος)Ήταν κάποτε ένας βοσκός που είχε ένα κοπάδι με αρκετά πρόβατα και ένα μαντρί έξω από το χωριό του. Κάθε πρωί, οδηγούσε τα πρόβατα σε ένα καταπράσινο λόφο κοντά στο μαντρί και τα άφηνε να βοσκήσουν με την ησυχία τους.Συνήθως περνούσε την ώρα του παίζοντας την φλογέρα του, αλλά να που μία μέρα την ξέχασε στο μαντρί. Μην έχοντας τι να κάνει, σκέφτηκε να σκαρώσει μία φάρσα στους συγχωριανούς του. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα βράχο και άρχισε να φωνάζει προς την κατεύθυνση του χωριού: «Βοήθεια συγχωριανοί. Λύκοι τρων τα πρόβατα μου. Τρέξτε. Βοήθεια.» Οι άντρες του χωριού άρπαξαν ότι βρήκαν μπροστά τους και έτρεξαν να βοηθήσουν τον βοσκό, που μόλις τους είδε άρχισε να γελάει με το πάθημα τουςΟ βοσκός, όπως φαίνεται, βρήκε πολύ αστείο αυτό που έκανε, αφού το επανέλαβε κάνα δυο φορές ακόμα και κάθε φορά οι συγχωριανοί του έτρεχαν να τον βοηθήσουν. Να όμως που μια μέρα, μια αγέλη πεινασμένων λύκων όρμησαν στο κοπάδι του βοσκού και άρχισαν να το ξεκληρίζουν. Τρομαγμένος ο βοσκός έβαλε τις φωνές και καλούσε σε βοήθεια: «Βοήθεια συγχωριανοί. Λύκοι τρων τα πρόβατα μου. Τρέξτε. Βοήθεια.» Κανείς όμως δεν πήγε να τον βοηθήσει αφού όλοι νόμιζαν ότι για άλλη μια φορά ήθελε να γελάσει μαζί τους.Εκείνη την φορά οι μόνοι που γέλασαν ήταν οι λύκοι. Βρήκαν πρώτης τάξεως φαγητό και το έφαγαν με την ησυχία τους. Μόνο ένας άνθρωπος εκεί κοντά κάτι φώναζε αλλά όπως είναι γνωστό οι λύκοι δεν γνωρίζουν την ανθρώπινη γλώσσα για να καταλάβουν τι έλεγε και έτσι συνέχισαν ανενόχλητοι το φαγητό τους.ηθικό δίδαγμαΤον ψεύτη δεν τον πιστεύουνε, ούτε εάν πει αλήθεια!ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_292.html ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ ΤΟΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ, ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΨΥΧΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ…ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΧΑΟΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΤΕ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ «ΣΩΤΗΡΑΣ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ 666, ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΙΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ) ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΘΕΝ "ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟ ΛΑΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" ΤΩΝ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ;ΜΗΠΩΣ ΛΕΩ... ΜΗΠΩΣ;;; ΚΑΙ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ...Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ; https://www.brighteon.com/4926800a-8918-478d-8a5c-507851667f00 . ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ. ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΙ «ΕΙΣΑΓΓΛΑΤΟΙ» ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο) Keywords freedomliesgodmessiahchristsalvationtruthlawpeopleglobalizationsoulantichristdictatorshipdemocracyspreadmasksorthodoxyhereticenforcehellascoronavirusasymptomaticplandemiclock-downcatastrophic-social-quarantine

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