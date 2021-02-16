© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΤΟΥΣ... ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ;
Follow
0
Download MP3
Share
Report
151 views • February 16, 2021
ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΤΟΥΣ... ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ; ΠΗΓΗ: https://www.facebook.com/evi.kas.3/videos/3653493184706291/?t=22
«Βόμβα» από DW: Επιστήμονες εξαγοράστηκαν από τη γερμανική κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν τα lockdowns https://www.pronews.gr/kosmos/962350_vomva-apo-dw-epistimones-exagorastikan-apo-ti-germaniki-kyvernisi-gia-na
Χρίζουν επειγόντος ψυχιάτρων ή όχι ;;
Το ανέκδοτο με τον λύκο το ξέρετε;;;
Ο βοσκός που έκανε αστεία (ο ψεύτης βοσκός που φώναζε λύκος-λύκος)
Ήταν κάποτε ένας βοσκός που είχε ένα κοπάδι με αρκετά πρόβατα και ένα μαντρί έξω από το χωριό του. Κάθε πρωί, οδηγούσε τα πρόβατα σε ένα καταπράσινο λόφο κοντά στο μαντρί και τα άφηνε να βοσκήσουν με την ησυχία τους.
Συνήθως περνούσε την ώρα του παίζοντας την φλογέρα του, αλλά να που μία μέρα την ξέχασε στο μαντρί. Μην έχοντας τι να κάνει, σκέφτηκε να σκαρώσει μία φάρσα στους συγχωριανούς του. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα βράχο και άρχισε να φωνάζει προς την κατεύθυνση του χωριού: «Βοήθεια συγχωριανοί. Λύκοι τρων τα πρόβατα μου. Τρέξτε. Βοήθεια.» Οι άντρες του χωριού άρπαξαν ότι βρήκαν μπροστά τους και έτρεξαν να βοηθήσουν τον βοσκό, που μόλις τους είδε άρχισε να γελάει με το πάθημα τους
Ο βοσκός, όπως φαίνεται, βρήκε πολύ αστείο αυτό που έκανε, αφού το επανέλαβε κάνα δυο φορές ακόμα και κάθε φορά οι συγχωριανοί του έτρεχαν να τον βοηθήσουν. Να όμως που μια μέρα, μια αγέλη πεινασμένων λύκων όρμησαν στο κοπάδι του βοσκού και άρχισαν να το ξεκληρίζουν. Τρομαγμένος ο βοσκός έβαλε τις φωνές και καλούσε σε βοήθεια: «Βοήθεια συγχωριανοί. Λύκοι τρων τα πρόβατα μου. Τρέξτε. Βοήθεια.» Κανείς όμως δεν πήγε να τον βοηθήσει αφού όλοι νόμιζαν ότι για άλλη μια φορά ήθελε να γελάσει μαζί τους.
Εκείνη την φορά οι μόνοι που γέλασαν ήταν οι λύκοι. Βρήκαν πρώτης τάξεως φαγητό και το έφαγαν με την ησυχία τους. Μόνο ένας άνθρωπος εκεί κοντά κάτι φώναζε αλλά όπως είναι γνωστό οι λύκοι δεν γνωρίζουν την ανθρώπινη γλώσσα για να καταλάβουν τι έλεγε και έτσι συνέχισαν ανενόχλητοι το φαγητό τους.
ηθικό δίδαγμα
Τον ψεύτη δεν τον πιστεύουνε, ούτε εάν πει αλήθεια!
ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_292.html
ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ ΤΟΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ, ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΨΥΧΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ…
ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΧΑΟΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΤΕ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ «ΣΩΤΗΡΑΣ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ 666, ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΙΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ) ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΘΕΝ "ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟ ΛΑΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" ΤΩΝ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ;
ΜΗΠΩΣ ΛΕΩ... ΜΗΠΩΣ;;; ΚΑΙ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ...
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ; https://www.brighteon.com/4926800a-8918-478d-8a5c-507851667f00 . ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ. ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΙ «ΕΙΣΑΓΓΛΑΤΟΙ» ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
«Βόμβα» από DW: Επιστήμονες εξαγοράστηκαν από τη γερμανική κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν τα lockdowns https://www.pronews.gr/kosmos/962350_vomva-apo-dw-epistimones-exagorastikan-apo-ti-germaniki-kyvernisi-gia-na
Χρίζουν επειγόντος ψυχιάτρων ή όχι ;;
Το ανέκδοτο με τον λύκο το ξέρετε;;;
Ο βοσκός που έκανε αστεία (ο ψεύτης βοσκός που φώναζε λύκος-λύκος)
Ήταν κάποτε ένας βοσκός που είχε ένα κοπάδι με αρκετά πρόβατα και ένα μαντρί έξω από το χωριό του. Κάθε πρωί, οδηγούσε τα πρόβατα σε ένα καταπράσινο λόφο κοντά στο μαντρί και τα άφηνε να βοσκήσουν με την ησυχία τους.
Συνήθως περνούσε την ώρα του παίζοντας την φλογέρα του, αλλά να που μία μέρα την ξέχασε στο μαντρί. Μην έχοντας τι να κάνει, σκέφτηκε να σκαρώσει μία φάρσα στους συγχωριανούς του. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα βράχο και άρχισε να φωνάζει προς την κατεύθυνση του χωριού: «Βοήθεια συγχωριανοί. Λύκοι τρων τα πρόβατα μου. Τρέξτε. Βοήθεια.» Οι άντρες του χωριού άρπαξαν ότι βρήκαν μπροστά τους και έτρεξαν να βοηθήσουν τον βοσκό, που μόλις τους είδε άρχισε να γελάει με το πάθημα τους
Ο βοσκός, όπως φαίνεται, βρήκε πολύ αστείο αυτό που έκανε, αφού το επανέλαβε κάνα δυο φορές ακόμα και κάθε φορά οι συγχωριανοί του έτρεχαν να τον βοηθήσουν. Να όμως που μια μέρα, μια αγέλη πεινασμένων λύκων όρμησαν στο κοπάδι του βοσκού και άρχισαν να το ξεκληρίζουν. Τρομαγμένος ο βοσκός έβαλε τις φωνές και καλούσε σε βοήθεια: «Βοήθεια συγχωριανοί. Λύκοι τρων τα πρόβατα μου. Τρέξτε. Βοήθεια.» Κανείς όμως δεν πήγε να τον βοηθήσει αφού όλοι νόμιζαν ότι για άλλη μια φορά ήθελε να γελάσει μαζί τους.
Εκείνη την φορά οι μόνοι που γέλασαν ήταν οι λύκοι. Βρήκαν πρώτης τάξεως φαγητό και το έφαγαν με την ησυχία τους. Μόνο ένας άνθρωπος εκεί κοντά κάτι φώναζε αλλά όπως είναι γνωστό οι λύκοι δεν γνωρίζουν την ανθρώπινη γλώσσα για να καταλάβουν τι έλεγε και έτσι συνέχισαν ανενόχλητοι το φαγητό τους.
ηθικό δίδαγμα
Τον ψεύτη δεν τον πιστεύουνε, ούτε εάν πει αλήθεια!
ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/02/blog-post_292.html
ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΙ ΤΟΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ, ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΨΥΧΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ…
ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΧΑΟΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΤΕ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ «ΣΩΤΗΡΑΣ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ 666, ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΙΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ) ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΘΕΝ "ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟ ΛΑΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" ΤΩΝ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ;
ΜΗΠΩΣ ΛΕΩ... ΜΗΠΩΣ;;; ΚΑΙ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ...
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ; https://www.brighteon.com/4926800a-8918-478d-8a5c-507851667f00 . ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ. ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΙ «ΕΙΣΑΓΓΛΑΤΟΙ» ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.