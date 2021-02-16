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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ;
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ; ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ. ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΙ «ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΟΙ» ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ.
ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗ: https://www.brighteon.com/29c45bbf-7f40-482b-83e3-30276c072d94 . ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΠΗΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ: https://www.brighteon.com/channels/freevolition , https://www.brighteon.com/channels/freevolition/playlists?page=1
653 Deaths + 12,044 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-injuries-covid-vaccine-cdc-data/
EudraVigilance: 932 θάνατοι μετά τη χορήγηση του εμβολίου Pfizer https://dimpenews.com/2021/02/12/eudravigilance-932-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb/
Ενώ τον θάνατο από εγκεφαλική αιμορραγία τον χρεώνουν ασυζητητί στον κορωνοϊό, τον θάνατο ηλικιωμένου 8 λεπτά μετά το εμβόλιο τον χρεώνουν αλλού! https://tasthyras.wordpress.com/2021/02/16/%CE%B5%CE%BD%CF%8E-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1/
Άρχισε το Θανατικό και στην Ελλάδα…3 νεκροί μετά τον εμβολιασμό τους… https://amazonios.net/archise-to-thanatiko-kai-stin-ellada-3-nekroi-meta-ton-emvoliasmo-toys/
Mας κρύβουν θανάτους μετα τους εμβολιασμούς;; Πέθανε Γιατρός Ουρολόγος και + ενας ακόμη;;; https://amazonios.net/mas-kryvoyn-thanatoys-meta-toys-emvoliasmoys-pethane-giatros-oyrologos-kai-enas-akomi/
ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ- ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ. Doctors WARN Against COVID-19 Vaccine. SHARE IT EVERYWHERE. SOS. https://www.brighteon.com/e8561153-14d4-4ec6-8bc9-bdbd1879df00
ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ» ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ: ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID-19 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 18 ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων-FDA. On page 18 FDA lists vaccine COVID risks https://www.fda.gov/media/143557/download .
«Ανικανότητα να επιτελέσουν κανονικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες» παρουσιάζουν πάνω από 3 000 άτομα αφότου εμβολιάστηκαν κατά του COVID19 (δεν μπορούν να εργασθούν και χρειάζονται ιατρική φροντίδα) σύμφωνα με στοιχεία που εκδίδει το CDC Centers for Disease Control and Prevention. Over 3,000 are "unable to perform normal daily activities" after receiving the COVID19 vaccine according to a report released by the CDC https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΛΛΑ ΑΝ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΤΟΥΣ... ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΛΙΓΟ ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΜΑΣΚΟΛΑΓΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ; https://www.brighteon.com/6bfd4d45-2895-41aa-ba69-2aea79abb3d1
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΔΩΣΙΛΟΓΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΟΥΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΩΝΗ: https://www.brighteon.com/29c45bbf-7f40-482b-83e3-30276c072d94 . ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΠΗΓΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΟΥ: https://www.brighteon.com/channels/freevolition , https://www.brighteon.com/channels/freevolition/playlists?page=1
653 Deaths + 12,044 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-injuries-covid-vaccine-cdc-data/
EudraVigilance: 932 θάνατοι μετά τη χορήγηση του εμβολίου Pfizer https://dimpenews.com/2021/02/12/eudravigilance-932-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb/
Ενώ τον θάνατο από εγκεφαλική αιμορραγία τον χρεώνουν ασυζητητί στον κορωνοϊό, τον θάνατο ηλικιωμένου 8 λεπτά μετά το εμβόλιο τον χρεώνουν αλλού! https://tasthyras.wordpress.com/2021/02/16/%CE%B5%CE%BD%CF%8E-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%B1/
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Mας κρύβουν θανάτους μετα τους εμβολιασμούς;; Πέθανε Γιατρός Ουρολόγος και + ενας ακόμη;;; https://amazonios.net/mas-kryvoyn-thanatoys-meta-toys-emvoliasmoys-pethane-giatros-oyrologos-kai-enas-akomi/
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«Ανικανότητα να επιτελέσουν κανονικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες» παρουσιάζουν πάνω από 3 000 άτομα αφότου εμβολιάστηκαν κατά του COVID19 (δεν μπορούν να εργασθούν και χρειάζονται ιατρική φροντίδα) σύμφωνα με στοιχεία που εκδίδει το CDC Centers for Disease Control and Prevention. Over 3,000 are "unable to perform normal daily activities" after receiving the COVID19 vaccine according to a report released by the CDC https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf .
Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΗ) ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15
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