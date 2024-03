63) O Império Territorial Britânico (Império sombra das Cidades-Estado)

O presente vídeo continua do vídeo seguinte — 64) O Sistema de Castas do Império das sombras: https://www.brighteon.com/c7df1080-6d3c-4c2b-94e4-0fdb8393ce12



Créditos à Anna Von Reitz (Anna Maria Riezinger, Fiduciária para Os Estados Unidos da América e guardiã fiduciária para o mundo). Ela é a guardiã do contrato Fiduciário Natural, ligado ao nosso ciclo de vida, ao nosso ser físico, ao modo como vivemos e quem somos. As crianças são os beneficiários, os adultos os administradores e os idosos os doadores. Isto inclui não apenas a nossa liberdade, mas todos os sonhos e esperanças, construções e invenções para o cumprimento da nossa missão natural de cuidadores sobre o planeta Terra. É hora de por um fim à idolatria do dinheiro e à engenharia da crise e ambiente de escassez.





Fonte: seminário semanal da Anna Von Reitz, no website americanstatenationals.org , Março 11, 2024: https://webinarsearch.americanstatenationals.org/index.php/march-2024/

Vídeo: https://mega.nz/file/YkFQAKQK#RxpMEOqbFc5N8Y7cy1inJspcI1BMCP-xisnXLQ3awlY

Áudio: https://mega.nz/file/01MBHRpR#ANXwtHkQJAdTtDmY3IXedkDXLk_q1sy1-HqQota83FE





A adopção do Cristianismo como religião oficial do Império Romano serviu como meio de pacificação e consolidação do Poder. O Patrício Arrius Calpurnius Piso (Flavius Josephus) criou o Cristianismo de Roma e deu a sua imagem á iconografia de Jesus Cristo. Também escreveu o seu pensamento sob o nome de Aristóteles, cuja filosofia estrutura o Ocidente.

• IHS (In hoc signo vinces) em nome de [Jesus Cristo] vencerás. Acredita-se que era o lema do Imperador Romano Constantino I, Grande (272 – 337 D.C.), o primeiro Imperador a converter-se ao Cristianismo.

• IHS (ΙΗΣΟΥΣ ) Monograma em Grego de Jesus Cristo.

• IHS é aceite também como “Iesus Hominum Salvator” (Jesus Salvador dos Homens).

• IHS Holy Roman Imperium ou Sacro Império Romano.





