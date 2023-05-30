48) O HOMEM E A BESTA (2023) - Direito e a Revisão Constitucional

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No Direito Anglo-saxónico, os "Direitos do Homem" é algo oposto aos "Direitos Humanos". Documentário sobre a penetração do Sistema de Direito Anglo-Saxónico na Europa Continental e a subversão implicada nas Revisões Constitucionais.
Nova publicação com actualização e correcção de gralhas (Nov. 25, 2025) - Data da 1ª publicação (05/30/2023).
Fontes e informação de navegação do documentário: https://tinyurl.com/Homem-e-a-Besta
• Douglas Macgregor Col. -- « A humanidade não é tida em conta pelo ideólogo. » "Humanity plays no role for the ideologue" -- https://youtu.be/JGenmlKsYeY?t=1505
• (Nov.12, 2025 - @istoeopovoafalar) | Bruno Nunes - O jogo democrático: https://www.youtube.com/watch?v=oYDgkRskdmQ
Relevante:
- Distinguir entre o Livre-arbítrio e a Liberdade de consciência.
- O que é livre é a vontade, não a consciência.
- O Livre-arbítrio é a faculdade de escolher entre bens, e não entre o Bem e o Mal.
- Daí que pessoas com fraca vontade corrompem a sua inteligência e as suas crenças.
- No Homem, o que é livre é a vontade não a consciência. Consciência é apenas uma faculdade de saber coisas e reflectir nelas, e como podemos enganar-nos nos nossos juízos, não é bom que se dê a alguém o direito de errar, simplesmente porque a sua consciência é livre. É porque o Erro não pode ter direitos que existem Tribunais, Justiça e Leis. [ Fonte: Parte 15 (07:27''): https://youtu.be/lByHV2017_w?t=447 ]
Para aprofundamento:
• 01) áudio - A DIVIDA ODIOSA (29 Março, 2022) | #RestaurarPT: https://www.brighteon.com/7bd5213c-c67d-4597-9f1c-320a9ef27045
• 52) A Saga do Nosso Tesouro Global - A Recuperação dos Bens Globais da Família d'Ávila: https://www.brighteon.com/7ac9bd4b-99ef-42f9-bd53-25ce11ce3139 | Transcrição: https://tinyurl.com/fundos-historia
• 46) Portugal, a ditadura de Partidos: https://www.youtube.com/watch?v=iKYzPdysgnI&list=PLfBjto3waCtb6qPrWs8N2nVSrzU3OqyoZ&index=11
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