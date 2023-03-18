41) A Fraude do Nome legal e o Direito Continental Europeu

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Créditos ao Canal Chloé F. (Março 02, 2023) e e à Valérie Bugault (Março
03, 2023). La Fraude du nom légal en question avec Valérie Bugault -
Partie 1 avec Chloé Frammery:
https://odysee.com/@Chloe_F:b/La_fraude_de_la_fraude_du_nom_legal_avec_Valerie_Bugault_2.03.23:c
| https://www.youtube.com/watch?v=Z5wAq18x4lg
Russos queixam-se da transformação do Direito Internacional em meras regras arbitrárias:Sky News | Abril 24, 2023 | Russian foreign minister Sergei Lavrov chairs UN Security Council debate: https://www.youtube.com/live/LRbAdT1X_EM?feature=share&t=748
Alexandre Guerreiro | Abril 25, 2023 | Análise e "fact check" ao discurso de Sergey Lavrov na ONU:
Carta das Nações unidas como fonte central: https://www.youtube.com/live/hWSAHEc-I4Y?feature=share&t=1966
A substituição da ONU por grupos informais ocidentais: https://www.youtube.com/live/hWSAHEc-I4Y?feature=share&t=2301
Sergey Lavrov critica a posiçao de António Guterres: https://www.youtube.com/live/hWSAHEc-I4Y?feature=share&t=2682
A Rússia defende a reconfiguração da ONU: https://www.youtube.com/live/hWSAHEc-I4Y?feature=share&t=2956
Ver também:
42) DESAFIO e SOLUÇÃO com Valérie Bugault: https://www.brighteon.com/37444a29-256b-4a95-b51f-5d700ebbc775
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