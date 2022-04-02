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214) 5G, Genocídio e Subversão pela Tecnologia
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A visualização do vídeo 213) recomenda-se para a perspectiva histórica sobre as origens da subversão héretica do mundo: https://www.brighteon.com/142a5597-110f-4817-be09-4dc38e13bbf7
Mapa do actual vídeo:
01:03 = Falsos judeus (Sionismo) e o genocídio dos europeus abraâmicos.
09:18 = Transferência de poderes para a ONU e OMS.
12:44 = Pandemia "Marburg" (febre hemorrágica).
15:47 = Novas pandemias planeadas.
19:43 = Smartphone 5G e o gatilho do "Marburg" sintético.
O ARNm de proteínas tóxicas incompletas entregues na injecção são estes dois:
1) Proteína do vírus Marburg + E. Coli (Gram-negativa);
2) Proteína do vírus Ébola + Estafilococos (Gram-positiva);
Em ambos os casos dá para notar que buscam proteínas que geram hemorragias, junto com uma bactéria. Será que estamos uma bactéria geneticamente modificada para sintetizar uma proteína hemorrágica, numa condição de stress? Por exemplo sob uma excitação electromagnética específica?
Proteínas sintéticas do veneno da Cobra-real foram encontradas na origem da toxina da doença COVID, nomeadamente com distribuição na água pública e alimentos | Abril 11, 2022 | World premiere 'Watch the-water': https://rumble.com/v10miez-world-premiere-watch-the-water.html | Comentário: https://rumble.com/v10qyzj-patents-proof-of-worldwide-envenomation-support-ardis-covid-claims-in-watch.html
Actualização de:
140) Sangramento causado por feixes 5G será imputado ao vírus Marburgo
https://www.brighteon.com/adde7fb6-dafe-4e42-b5be-5eb60bbf39d3
Fontes:
Mar 29, 2022 | Dr. Sherri Tenpenny Issues Emergency Warning: Globalists Planning New Bioattack: https://banned.video/watch?id=62437db7b66b7f3667962f37
Março 31, 2022 | DNA Under Siege: Bioweapons Developed in Ukraine Specifically Target Abrahamic Bloodline: https://rumble.com/vz7rd3-dna-under-siege-bioweapons-developed-in-ukraine-specifically-target-abraham.html
Créditos pela tradução elegendagem ao Canal Flúrciomast:
Março 30, 2022 | Drª Sherri Tenpenny fala sob febre hemorrágica
https://www.bitchute.com/video/e680T3ohG7Ly/
Março 31, 2022 | Drª Sherri Tenpenny - O tratado sob pandemias da OMS significa escravidão para a humanidade: https://www.bitchute.com/video/zF9R1yeck5TJ/
Janeiro 18, 2022 | Dr. Zelenko fala destemidamente sobre os efeitos devastadores da injeção que está a causar no Mundo: https://www.bitchute.com/video/RZ74rcRto7wG/
Créditos pela tradução e legendagem ao Canal Alcyon Plêiades Recomendados:
Março 31, 2022 | Têm novas pandemias planejadas, mas podemos nos proteger
https://www.bitchute.com/video/1ZzjDeFEMdHh/
255) US lawyer: You can use 5G to kill & produce "Marburg" for martial law
https://www.brighteon.com/4c125358-0408-40e1-a1d8-aeebfd3988f9
Credits to Todd Callender: The Role of Hospitals, Covid Injections And 5G In Genocide: https://dailyexpose.uk/2022/03/31/the-role-of-hospitals-covid-injections-and-5g-in-genocide/
FULL TESTIMONY | Attorney Reiner Fuellmich and attorney Todd Callender: https://www.bitchute.com/video/mBMFcW4nKDyB/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Mapa do actual vídeo:
01:03 = Falsos judeus (Sionismo) e o genocídio dos europeus abraâmicos.
09:18 = Transferência de poderes para a ONU e OMS.
12:44 = Pandemia "Marburg" (febre hemorrágica).
15:47 = Novas pandemias planeadas.
19:43 = Smartphone 5G e o gatilho do "Marburg" sintético.
O ARNm de proteínas tóxicas incompletas entregues na injecção são estes dois:
1) Proteína do vírus Marburg + E. Coli (Gram-negativa);
2) Proteína do vírus Ébola + Estafilococos (Gram-positiva);
Em ambos os casos dá para notar que buscam proteínas que geram hemorragias, junto com uma bactéria. Será que estamos uma bactéria geneticamente modificada para sintetizar uma proteína hemorrágica, numa condição de stress? Por exemplo sob uma excitação electromagnética específica?
Proteínas sintéticas do veneno da Cobra-real foram encontradas na origem da toxina da doença COVID, nomeadamente com distribuição na água pública e alimentos | Abril 11, 2022 | World premiere 'Watch the-water': https://rumble.com/v10miez-world-premiere-watch-the-water.html | Comentário: https://rumble.com/v10qyzj-patents-proof-of-worldwide-envenomation-support-ardis-covid-claims-in-watch.html
Actualização de:
140) Sangramento causado por feixes 5G será imputado ao vírus Marburgo
https://www.brighteon.com/adde7fb6-dafe-4e42-b5be-5eb60bbf39d3
Fontes:
Mar 29, 2022 | Dr. Sherri Tenpenny Issues Emergency Warning: Globalists Planning New Bioattack: https://banned.video/watch?id=62437db7b66b7f3667962f37
Março 31, 2022 | DNA Under Siege: Bioweapons Developed in Ukraine Specifically Target Abrahamic Bloodline: https://rumble.com/vz7rd3-dna-under-siege-bioweapons-developed-in-ukraine-specifically-target-abraham.html
Créditos pela tradução elegendagem ao Canal Flúrciomast:
Março 30, 2022 | Drª Sherri Tenpenny fala sob febre hemorrágica
https://www.bitchute.com/video/e680T3ohG7Ly/
Março 31, 2022 | Drª Sherri Tenpenny - O tratado sob pandemias da OMS significa escravidão para a humanidade: https://www.bitchute.com/video/zF9R1yeck5TJ/
Janeiro 18, 2022 | Dr. Zelenko fala destemidamente sobre os efeitos devastadores da injeção que está a causar no Mundo: https://www.bitchute.com/video/RZ74rcRto7wG/
Créditos pela tradução e legendagem ao Canal Alcyon Plêiades Recomendados:
Março 31, 2022 | Têm novas pandemias planejadas, mas podemos nos proteger
https://www.bitchute.com/video/1ZzjDeFEMdHh/
255) US lawyer: You can use 5G to kill & produce "Marburg" for martial law
https://www.brighteon.com/4c125358-0408-40e1-a1d8-aeebfd3988f9
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Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
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