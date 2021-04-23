© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΛΑΓΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, Άρθ. 4, παρ. 1: «Oι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν τoυ νόμoυ».
Follow
0
Share
Report
30 views • April 23, 2021
ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΟΛΑΓΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, Άρθ. 4, παρ. 1: «Oι Έλληνες είναι ίσoι ενώπιoν τoυ νόμoυ». ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ https://ugetube.com/watch/QWNbgmjNolpPm2I . ΠΗΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/tUy-b7RDWBw .
ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/QWNbgmjNolpPm2I , https://www.brighteon.com/b7620f81-32af-4fc4-b709-7bdf9bf243b2 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec .
Η διοργανώτρια της συγκέντρωσης κατά της μάσκας στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, Μαρία Θεοχαρίδου, απέναντι στον Νίκο Ευαγγελάτο
Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς
Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας!
Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες
(ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=ndv2dzhLF8w ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE)
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ.
Επιστολή ιατροδικαστών στην κυβέρνηση. Αμφισβητούν τους θανάτους από τον ανύπαρκτο Covid-19 https://www.brighteon.com/2da197b6-c225-4598-ad0e-acf8b3aee6da , https://ugetube.com/watch/gO7nmH1PJblfqon . ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST. FALSE THE PCR TEST https://cormandrostenreview.com/report .
Η Προϊσταμένη Ιατροδικαστής Απ. Ακριβούση αποκαλύπτει ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΑΠΑΤΗ ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο γονιδιακός τύπος του κορωναϊού (που δεν έχει απομονωθεί) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας! https://ugetube.com/watch/mESh2zDQmjkLSL3 .
Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report
Η εξωτερική ομότιμη αναθεώρηση της δοκιμής RTPCR για την ανίχνευση SARS-CoV-2 αποκαλύπτει 10 μεγάλες επιστημονικές ατέλειες σε μοριακό και μεθοδολογικό επίπεδο: συνέπειες για ψευδή θετικά αποτελέσματα. ΠΗΓΗ: Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report .
CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT
CURATED BY AN INTERNATIONAL CONSORTIUM OF SCIENTISTS IN LIFE SCIENCES (ICSLS)
Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020
November 27, 2020
This extensive review report has been officially submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020 via their submission-portal, enclosed to this review report is a retraction request letter, signed by all the main & co-authors. First and last listed names are the first and second main authors. All names in between are co-authors.
External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results https://cormandrostenreview.com/report .
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 . ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity the Coronavirus Scandal ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 . Video by "Dr. Reiner Fuellmich https://www.fuellmich.com .
ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΣ.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/QWNbgmjNolpPm2I , https://www.brighteon.com/b7620f81-32af-4fc4-b709-7bdf9bf243b2 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ...
Να Επέμβει Εισαγγελέας ΤΩΡΑ! Αποκαλύπτεται η Κοροϊδία από τα ΜΜΕ. Εξαπατούν τον Λαό με Ψέματα. ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ https://www.brighteon.com/cff4310a-44af-47a4-972a-6feba0eab3ec .
Η διοργανώτρια της συγκέντρωσης κατά της μάσκας στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, Μαρία Θεοχαρίδου, απέναντι στον Νίκο Ευαγγελάτο
Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας: Οι μάσκες δεν προστατεύουν τους υγιείς
Σωτήρης Τσιόδρας: Επικίνδυνη η χρήση μάσκας!
Άδωνις Γεωργιάδης: Επικίνδυνο να φοράμε μάσκες
(ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=ndv2dzhLF8w ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ ΤΟ ΑΝΟΜΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE)
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ.
Επιστολή ιατροδικαστών στην κυβέρνηση. Αμφισβητούν τους θανάτους από τον ανύπαρκτο Covid-19 https://www.brighteon.com/2da197b6-c225-4598-ad0e-acf8b3aee6da , https://ugetube.com/watch/gO7nmH1PJblfqon . ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟ PCR TEST. FALSE THE PCR TEST https://cormandrostenreview.com/report .
Η Προϊσταμένη Ιατροδικαστής Απ. Ακριβούση αποκαλύπτει ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΑΠΑΤΗ ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο γονιδιακός τύπος του κορωναϊού (που δεν έχει απομονωθεί) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας! https://ugetube.com/watch/mESh2zDQmjkLSL3 .
Έκθεση αξιολόγησης του πρωτοκόλλου PCR-RT Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report
Η εξωτερική ομότιμη αναθεώρηση της δοκιμής RTPCR για την ανίχνευση SARS-CoV-2 αποκαλύπτει 10 μεγάλες επιστημονικές ατέλειες σε μοριακό και μεθοδολογικό επίπεδο: συνέπειες για ψευδή θετικά αποτελέσματα. ΠΗΓΗ: Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 https://cormandrostenreview.com/report .
CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT
CURATED BY AN INTERNATIONAL CONSORTIUM OF SCIENTISTS IN LIFE SCIENCES (ICSLS)
Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020
November 27, 2020
This extensive review report has been officially submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020 via their submission-portal, enclosed to this review report is a retraction request letter, signed by all the main & co-authors. First and last listed names are the first and second main authors. All names in between are co-authors.
External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results https://cormandrostenreview.com/report .
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΗΝΥΣΗ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Dr. Reiner Fuellmich ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ "ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ", Crimes against Humanity https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 . ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Crimes against Humanity the Coronavirus Scandal ΜΗΝΥΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ https://www.brighteon.com/7d8726b7-8288-4c4a-bcb1-f782a3d77f18 . Video by "Dr. Reiner Fuellmich https://www.fuellmich.com .
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.