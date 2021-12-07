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Vaccinated v Unvaccinated Blood Samples Moderna & Biontech/Pfizer Live proof that the MRNA COVID19 SHOTS TURN YOUR IMMUNE SYSTEM INTO LIQUID SHIT!
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112 views • December 07, 2021
DO YOU NEED ANY MORE PROOF! ????? OR SEE ANYBODY ELSE BEGUILED WITH THIS BIO-WEAPON INJECTION THAT HAS 0% EFFICACY! THE WEAPON BIO-N TECH IS THE WEAPON TURNING YOUR BODY INTO A FACTORY FOR SPIKE PROTEINS AND SHEDDING AND NO IMMUNE SYSTEM TO FIGHT OF EVEN A COMMON COLD AND THE SIDE EFFECTS GET PASSED OFF AS A VARIANT BUT THE WHOLE WORLD KNOWS HUMANS HAVE BEEN TRICKED TRACED AND TRACKED WITHOUT INFORMED CONSENT OR KNOWLEDGE THEY HAVE AN EXPECTED LIFE NOW OF 2 YEARS MAX! THEY DIE OFF AS THE GOVERNMENTS FIND A NEW VARIANT STORY AS MANY DIE IN PAIN WITHOUT HELP FROM THE "FALLEN ANGELS" THAT STUCK THEM WITH THIS DEATH SENTENCE KNOWN AS MRNA - EVEN THE INVENTOR SAYS THIS SHOULD NEVER BE PUT IN HUMANS, MASS NON COMPLIANCE FROM THIS POINT ON AND NUREMBERG 2.0 WILL COMMENCE WITH OR WITHOUT THEM! - GENOCIDE HAS A SEVERE PRICE AS DOES TREASON! ALL CRIMES TO HUMANITY! UNITE AS 1 VOICE - FREEDOM IS OURS AND WE THE PEOPLE SHALL NOT BE MOVED.
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Warning: Time Is Up For The Devil And Humanity - https://www.brighteon.com/6ff63c5c-f456-485e-a7c5-58bcbcbdc669
UK NEWS DONT TAKE THE VACCINE - https://www.bitchute.com/video/kWN3TtlYMiHy/
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THE MASS MURDER CONTINUES INTO 2022 - THEY KEEP KILLING UNTIL WE STOP THEM - SAVEUSNOW.ORG.UK - https://www.bitchute.com/video/A0DhVee8KTnk/
Dr Andreas Noack: Leaked Pfizer C19 Bioweapon Microscopy Video (English Subtitles) - https://www.brighteon.com/42730777-c5ec-443c-b1dd-40ffc3986378
CELL TOWER FIBRILATION ATTACKS LINKED TO HEART PALPITATIONS - SHIELDING STRATEGIES - https://www.bitchute.com/video/iOulzDQM20cl/
STILL DONT UNDERSTAND THE GRAPHENE WAVES - LA QUERTA COLUMNA SPAIN - https://www.bitchute.com/video/GdZFaznNc6bZ/
Warning: Time Is Up For The Devil And Humanity - https://www.brighteon.com/6ff63c5c-f456-485e-a7c5-58bcbcbdc669
Warning: Time Is Up For The Devil And Humanity - https://www.brighteon.com/6ff63c5c-f456-485e-a7c5-58bcbcbdc669
UK NEWS DONT TAKE THE VACCINE - https://www.bitchute.com/video/kWN3TtlYMiHy/
MRNA VACCINES MAKE THE VAXXED MORE LIKELY TO CATCH COVID - https://www.bitchute.com/video/kZYSSHbmo4Cf/
PLANDEMIC 3 - https://www.brighteon.com/c62a86f3-094c-4d06-84e2-31163f37f638
THE CRACK IN THE DAM JUST ABOUT TO BURST! - https://www.brighteon.com/e2b6f81b-259b-4ef9-adef-9b9f4df85e90
ANOTHER ONE BITES THE DUST! - https://www.brighteon.com/ee79e52c-1987-4cae-9b76-748ecb07a0ae
SAFE AND EFFECTIVE? ? ? ? - OMG! - https://www.brighteon.com/f84e9c48-3449-458d-8e92-f251b33d1e6b
BOJO IS NOW A POLICEMAN - WAR ON YOU! - https://www.brighteon.com/ca04b982-2302-49b8-8c1c-2afff49ce608
THE MASS MURDER CONTINUES INTO 2022 - THEY KEEP KILLING UNTIL WE STOP THEM - SAVEUSNOW.ORG.UK - https://www.bitchute.com/video/A0DhVee8KTnk/
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