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Vaccinated v Unvaccinated Blood Samples Moderna & Biontech/Pfizer Live proof that the MRNA COVID19 SHOTS TURN YOUR IMMUNE SYSTEM INTO LIQUID SHIT!
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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112 views • December 07, 2021
DO YOU NEED ANY MORE PROOF! ????? OR SEE ANYBODY ELSE BEGUILED WITH THIS BIO-WEAPON INJECTION THAT HAS 0% EFFICACY! THE WEAPON BIO-N TECH IS THE WEAPON TURNING YOUR BODY INTO A FACTORY FOR SPIKE PROTEINS AND SHEDDING AND NO IMMUNE SYSTEM TO FIGHT OF EVEN A COMMON COLD AND THE SIDE EFFECTS GET PASSED OFF AS A VARIANT BUT THE WHOLE WORLD KNOWS HUMANS HAVE BEEN TRICKED TRACED AND TRACKED WITHOUT INFORMED CONSENT OR KNOWLEDGE THEY HAVE AN EXPECTED LIFE NOW OF 2 YEARS MAX! THEY DIE OFF AS THE GOVERNMENTS FIND A NEW VARIANT STORY AS MANY DIE IN PAIN WITHOUT HELP FROM THE "FALLEN ANGELS" THAT STUCK THEM WITH THIS DEATH SENTENCE KNOWN AS MRNA - EVEN THE INVENTOR SAYS THIS SHOULD NEVER BE PUT IN HUMANS, MASS NON COMPLIANCE FROM THIS POINT ON AND NUREMBERG 2.0 WILL COMMENCE WITH OR WITHOUT THEM! - GENOCIDE HAS A SEVERE PRICE AS DOES TREASON! ALL CRIMES TO HUMANITY! UNITE AS 1 VOICE - FREEDOM IS OURS AND WE THE PEOPLE SHALL NOT BE MOVED.

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